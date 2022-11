"À l’entraînement, je jouais arrière droit", Bakambu raconte comment l’OM l’a poussé à partir

Cédric Bakambu a raconté au streamer Zack Nani la manière dont son aventure à l’Olympique de Marseille s’est terminée. Parti à l’Olympiacos seulement huit mois après son arrivée sur la Canebière, l’attaquant affirme avoir été poussé vers la sortie.

Son histoire commune avec l’Olympique de Marseille s’est terminée après seulement une demi-saison sur la Canebière. Arrivé au club phocéen en janvier dernier après un exil de trois ans en Chine, Cédric Bakambu n’a eu le temps de porter le maillot marseillais qu’à 24 reprises toutes compétitions confondues. Invité sur la chaîne Twitch de Zack Nani, l’international congolais de 31 ans s’est confié sur la manière dont l’OM l’a poussé vers la sortie .

"Moi je voulais rester à la base, assure l’actuel attaquant de l’Olympiacos. Mais il y a Luis Suarez qui est arrivé. On commençait à être beaucoup en attaque. Il y avait Bamba (Dieng), Luis Suarez, moi, Milik… Le coach voulait absolument jouer avec un attaquant. (...) Du coup, ça va dégraisser. Milik part à la Juve, Bamba est en instance de transfert, moi je ne joue pas trop et quand je joue ce n’est pas à mon poste. Alexis Sanchez arrive… Ça devient un peu compliqué. Pablo (Longoria) me dit qu’il y a une offre du Celta Vigo. Il y avait une transaction financière, et Marseille était à la recherche d’argent. Sauf que, quand Pablo vient me chercher, il me parle de deux ans et demi, donc ce n’est pas pour que je parte au bout de six mois. Je lui dis que je n’ai pas très envie de partir."

Bakambu: "Ils m'ont mis la pression"

Au fil du mercato, les offres pour l’ancien attaquant de Villarreal arrivent sur le bureau de Pablo Longoria. Le président de l’OM voit la possibilité de faire entrer de l’argent dans les caisses du club, mais il se heurte au refus catégorique du joueur de partir. Ce qui va le pousser, selon le récit de Bakambu, à faire en sorte d'inciter le Congolais à partir de lui-même.

"Les offres sont tombées, six ou sept millions. Lui (Longoria), il s’est dit ‘il ne veut pas partir donc on va lui mettre la pression’. Donc ils m’ont mis la pression, ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche… A l’entraînement, je jouais arrière gauche ou arrière droit, alors que je suis attaquant ! Je ne me plaignais pas car il y avait aussi Bamba (un temps mis à l’écart du groupe, ndlr) et c’était encore plus compliqué que moi. Ce qu’il subissait, c’était un truc de fou."

"Au final, ils ne m’ont pas mis dans la liste de la Ligue des champions, je jouais latéral à l'entraînement… Ça commencait à faire beaucoup, a poursuivi Bakambu au micro de Zack Nani. Donc je me suis dit qu’il fallait autant partir. Il ne faut pas forcer dans la vie. J’aurais pu rester en mode vacances, il me restait deux ans de contrat. J’ai préféré partir. Mais, au final, il n’y a pas de gagnant, car je suis parti libre alors qu’ils attendaient une compensation financière et que moi je voulais jouer la Ligue des champions… Donc on a tous perdu."

Finalement parti tenter l’aventure en Grèce à l’Olympiacos, Bakambu a rapidement su s’adapter à son nouvel environnement. En neuf rencontres jouées sous le maillot du club du Pirée, il a déjà inscrit quatre buts. Mais il a visiblement toujours ce petit goût d’inachevé à l’OM.