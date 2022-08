OM: "Le plus grand club de France", Alexis Sanchez totalement emballé par les supporters marseillais

Alexis Sanchez a tenu sa première conférence de presse comme joueur de l’OM, ce mercredi. Le Chilien a souligné l’accueil impressionnant des supporters, mardi soir, et le fait qu’il rejoignait "le plus grand club de France".

Alexis Sanchez savait comment se mettre dans la poche les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour sa première conférence de presse comme joueur de l’OM, le Chilien de 33 ans a pris le temps de saluer les fans qui lui ont offert un accueil impressionnant à Marseille, mardi soir. "Ils m’ont surpris, a-t-il expliqué. On voit qu’ils aiment le club, qu’il y a de la passion. J’espère leur rendre du mieux possible sur le terrain."

Il a ensuite développé sa pensée sur le traitement qu’il reçoit à travers l’Europe. "Les fans m’ont toujours bien traité en dehors du Chili. Parfois, on dit qu’on n’est jamais une idole dans son propre pays, et les Chiliens, on est un peu comme ça. On ne s’occupe pas de ce qui nous appartient, on veut toujours ce qu’il y a à l’étranger. En général, je me sens très aimé par les gens à l’étranger. Ce sont de belles choses qui arrivent parfois quand je ne m’y attends pas. Ça te remplit de fierté et te fait sentir si grand que tu ne sens plus tes pieds toucher le sol."

"On m’a dit que c’était une équipe avec beaucoup d’histoire, le plus grand club de France"

L’ancien joueur de Barcelone, d’Arsenal et de l’Inter Milan, notamment, a aussi évoqué ce qu’il savait de l’OM avant de signer. "On m’a dit que c’était une équipe avec beaucoup d’histoire, le plus grand club de France, le seul qui a gagné la Ligue des champions", a-t-il détaillé, de quoi donner le sourire aux habitués du Vélodrome et rappeler la fameuse devise marseillaise, "à jamais les premiers".

"Le club n’a pas gagné le championnat depuis plus de dix ans et c’est un défi pour moi, pour gagner quelque chose ici, a ajouté Sanchez Je vais quelque part parce que je veux gagner." Le double vainqueur de la Copa America a aussi expliqué avoir vu le premier match de l’OM en Ligue 1, face à Reims. "J’ai vu des joueurs qui ont de la qualité, qui m’ont donné envie de venir ici, et je ne le dis pas pour faire bien à la télé", a-t-il souri. Le Chilien a coché toutes les cases de la première réussie.