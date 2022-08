OM: la Ligue 1 s'offre une nouvelle star avec l'officialisation de Sanchez à Marseille

L'Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi le recrutement d'Alexis Sanchez. L'attaquant chilien de 33 ans arrrive libre en Ligue 1 et va tenter de s'y relancer après une dernière aventure à l'Inter Milan.

Accueilli par les supporters marseillais comme une rock star, ce mardi, Alexis Sanchez a déjà pu goûter à la ferveur olympienne avant même sa signature à l'OM. Au lendemain des scènes totalement folles à l'aéroport de Marignane, l'attaquant chilien de 33 ans a passé avec sa succès sa visite médicale puis a officiellement signé à Marseille. Le club phocéen a confirmé l'arrivée de l'ancien buteur de l'Inter Milan. Selon les informations de RMC Sport, le Sud-Américain s'est engagé pour deux ans.

"L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Alexis Sanchez, a confimré l'OM dans un communiqué. Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale."

Sanchez présenté cet après-midi

Dythirambique au sujet de sa neuvième recrue de l'été, l'OM est ravi de se renforcer avec un joueur polyvalent et capable de "jouer à tous les postes du secteur offensif". Passé par les plus grands clubs européens comme le Barça, Arsenal ou Manchester United, Alexis Sanchez mettra sa riche expérience au service de l'équipe entraînée par Igor Tudor.

Avant potentiellement de débuter dès les prochains matchs de l'OM en Ligue 1, Alexis Sanchez sera présenté aux journalistes ce mercredi après-midi (16h30) lors d'une conférence de presse exceptionnelle organisée au Vélodrome en compagnie du président marseillais Pablo Longoria. A Marseille, Alexis Sanchez portera le numéro 70.

Après Samuel Gigot, Isaak Touré, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Luis Suarez et Jordan Veretout, Alexis Sanchez constitue le neuvième ajout de l’été au sein de l’effectif marseillais, sans aucun doute le plus médiatique.

Après une saison 2021-2022 bouclée avec 9 buts et 5 passes décisives en 38 apparitions sous les couleurs de l’Inter Milan, Alexis Sanchez va donc relever un nouveau défi afin de prouver qu’il n’est pas qu’un simple joker de luxe. Après la Serie A, la Liga et la Premier League, le Chilien de 34 ans va donc découvrir la Ligue 1. Au sein de l’attaque marseillaise, "El Nino Maravilla" va notamment se retrouver en concurrence avec Dimitri Payet, Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Bamba Dieng. De quoi offrir de belles possibilités à Igor Tudor.