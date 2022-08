OM: Longoria rappelle "les valeurs du sport moderne" à Bamba Dieng

Interrogé sur l'avenir de Bamba Dieng, dont le club semble vouloir se séparer, le président de l'OM Pablo Longoria a fait comprendre que l'attaquant se reposait peut-être un peu trop sur ses lauriers.

Le sourire enjoué a soudainement laissé place au masque de fer(meté). "Exigence, travail, discipline, tout le monde doit prendre la même direction", a exhorté Pablo Longoria. Une déclaration qui semblait s’adresser à ses joueurs, sur fond de tensions avec le nouvel entraîneur. Le président de l’OM a profité de la conférence de presse du jour pour passer quelques messages, histoire de rappeler qui est le patron.

Dessinant un organigramme avec ses mains, Longoria a rappelé qu’il se trouvait tout en haut de l’organigramme, au-dessus de l’entraîneur, qui lui-même domine les joueurs dans la hiérarchie. Autrement dit, la récré est terminée. Pablo Longoria a bien fait comprendre qu’il n’avait pas apprécié les interférences de ces dernières semaines dans la presse, notamment concernant le cas Bamba Dieng. L’agent du joueur s’est exprimé pour rappeler que le joueur souhaitait rester à Marseille, alors qu’un doute subsiste sur la volonté du club.

Le mystère reste entier sur les intentions du club

Si l’Olympique de Marseille donnait l’impression de vouloir faire comprendre au jeune attaquant sénégalais (22 ans) qu’il était préférable pour lui de partir, Pablo Longoria a lui donné sa version des faits, reprochant en creux au joueur son manque d’investissement. "La performance du joueur est jugée à l’entraînement au quotidien. Il n’y a pas de passé dans le football, c’est maintenant, le prochain entraînement, le match, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd’hui. On parle d’un vrai talent, d’un joueur avec un vrai impact, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne."

Quant aux intentions du club vis-à-vis du joueur, le président de l’OM s’est contenté de rappeler que le joueur était toujours "sous contrat avec le club". Un peu court. Surtout que le club doit vendre pour espérer réduire son effectif, tout en attirant des joueurs de niveau international (Veretout, Sanchez…). Or, Bamba Dieng représente une valeur marchande non négligeable de ce point de vue. L’observatoire du football CIES l’évalue entre 10 et 15 millions d’euros.