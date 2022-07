Mercato: poussé vers la sortie par l'OM, Bamba Dieng intéresserait Benfica

L'attaquant de l'OM Bamba Dieng, poussé vers la sortie par le club phocéen, intéresse fortement Benfica, qui pourrait enrôler l'international sénégalais sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire.

Bamba Dieng ne manque pas de prétendants. Selon les informations de Foot Mercato, Benfica est intéressé pour le prêt de l'attaquant de l'OM. L'international sénégalais est poussé vers la sortie par le club phocéen, qui a besoin de liquidités après avoir recruté Isaak Touré, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Luis Suarez et même Nuno Tavares ce samedi matin. La formation portugaise réfléchit à faire une offre de prêt avec option d'achat obligatoire après 15 matches joués. Celle-ci devrait s'élever à 12 millions d'euros dans la proposition de Benfica, troisième du championnat portugais l'an dernier.

Fribourg aussi dans le coup

Le club portugais n'est pas le seul sur le dossier, puisque Fribourg avait déjà manifesté un intérêt il y a quelques jours. L'OM ne voudrait pas le laisser partir pour moins de 15 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2024, Bamba Dieng voudrait bien rester sur la Canebière. Le 15 mai dernier, il affirmait qu'il serait à l'OM "la saison prochaine", notamment pour découvrir la Ligue des champions.

Auteur de sa première saison pleine sous le maillot marseillais, le joueur de 22 ans a vu son statut changer. Il s’est fait un nom sur le front de l’attaque marseillaise. Profitant de l’irrégularité d'Arek Milik, Bamba Dieng a gratté du temps de jeu avant de s’installer régulièrement dans le onze de Jorge Sampaoli. Grâce à ses huit buts en 36 matchs, Dieng s’est ouvert les portes de la sélection sénégalaise dès octobre 2021. Il est l'un des buteurs du huitième de finale de la CAN contre le Cap-Vert. Un exercice couronné du plus beau but de la saison en Ligue 1, avec son retourné contre Stasbourg.