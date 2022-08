OM: "Il a renoncé à une partie de son salaire", Longoria salue l’effort financier de Clauss

Pablo Longoria a chaudement remercié Jonathan Clauss ce mercredi lors de sa présentation à l'Olympique de Marseille. Le président du club phocéen a revélé que le latéral droit avait baissé son salaire pour rejoindre l'OM en provenance de Lens lors du mercato estival.

Quand Clauss rime avec classe. Rares sont les joueurs qui partent de leur cocon pour signer dans un club européen sans pour autant voir leur salaire augmenter. Jonathan Clauss fait pourtant partie de ceux-là. Transféré de Lens à l’Olympique de Marseille pendant le mercato estival, le latéral droit a consenti un effort financier, selon Pablo Longoria.

"Je tiens à dire que c’est un joueur qui a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici, a indiqué le président de l’OM ce mercredi face à la presse. Je le remercie pour cela et je tiens à le dire publiquement car c’était pour favoriser les négociations entre clubs. Il a tout mon respect pour cela."

Longoria déjà fan du parcours de Clauss

Pablo Longoria a profité de la présentation de Jonathan Clauss à la presse, à quatre jour du premier match de la saison en Ligue 1 contre Reims, pour dire tout le bien qu’il pensait de sa recrue. Au-delà de son talent balle au pied, le président marseillais est convaincu par l’homme qui a rejoint l’OM.

"J’ai beaucoup apprécié son histoire de vie. Je lui ai dit depuis le premier jour quand on s’est parlé au téléphone pour voir les possibilités, a expliqué le président olympienau sujet de l’international français. J’ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent tardivement dans le football avec du travail et de l’exigence."

Longoria: "Son arrivée m’a apporté beaucoup de plaisir"

Et Pablo Longoria de rappeler que l’histoire d’amour entre Marseille et Jonathan Clauss avait commencé avant même son recrutemen: "Dans la vie, je crois aux petits détails. Il a fait son premier match avec l’équipe de France ici au Vélodrome, il a frappé le coup-franc sur le but de Lens qui nous a finalement qualifié en Ligue des champions. Des petits détails qui font que son arrivée m’a apporté beaucoup de plaisir."