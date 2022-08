OM: "On a réussi à tout mettre à plat"; Clauss débriefe la discussion avec Tudor et Longoria

Présenté à la presse ce mercredi après-midi, Jonathan Clauss ne s'est pas échappé lorsque l'épineux sujet des tensions du début de saison à l'OM a été abordé.

Tout sourire lors de sa présentation à la presse, Jonathan Clauss s’est appliqué à déminer le terrain dans un contexte hautement inflammable pour l’OM. Les débuts du nouvel entraîneur Igor Tudor sont teintés d’une épaisse couche de défiance. La raison ? Des méthodes de management jugées trop brutales, lesquelles suscitent quelques crispations en interne. La tension est telle qu’une réunion a été organisée, impliquant le groupe, l'entraîneur ainsi que le président, Pablo Longoria. S’attendait-t-il à être interrogé sur le sujet, ce qui lui aurait permis de travailler une réponse ? Toujours est-il que Jonathan Clauss a répondu avec beaucoup d’aisance en conférence de presse, ne se départissant jamais de sa joie d’être là.

"Une préparation normale pour tout joueur de haut niveau"

"Je n’étais pas à la réunion ou en tout cas on a eu juste quelques minutes pour discuter avec le président et le coach, a-t-il répondu. C’était une discussion normale. Il y a parfois des incompréhensions, on est tous clairs sur le discours établi par le club. Il y aussi parfois des choses qui titillent mais comme tout est nouveau, que ce qu’on propose sur le terrain est très exigeant, il y a de la fatigue. Ce sont des choses qui font partie du foot, ça se passe comme ça dans tous les clubs. On a discuté et on a réussi à tout mettre à plat, c’est mon ressenti." Quant à la fameuse préparation jugée très intense physiquement, là encore, l’ancien piston des Sang et Or du Racing Club de Lens n’a pas soufflé sur les braises: "C’est une préparation normale pour tout joueur de haut niveau", a-t-il indiqué, l’air étonné.

Il n’en demeure pas moins vrai que la personnalité et les méthodes d’Igor Tudor tranchent avec celles de son prédécesseur Jorge Sampaoli, aussi bien dans les interactions au quotidien avec les joueurs que le projet de jeu, qui tend vers plus de verticalité. "C’est un style de jeu que je connais, avec ses spécificités, ses nuances, ses détails, a expliqué Jonathan Clauss. J’ai eu la chance d’évoluer dans ce système. Nous avons des relations très saines, je ne demande pas d'attention particulière. J’ai besoin qu’on me demande quoi faire, qu'on me dise ce qu’on attend de moi." Le flou entourant les demandes de l’entraîneur vis-à-vis des joueurs a d’ailleurs fait partie des griefs remontés aux oreilles des journalistes. Les choses ayant été dites, à en croire Jonathan Clauss, le calme va peut-être revenir, et une forme de relative sérénité s’installer pour aborder au mieux la première journée de Ligue 1.