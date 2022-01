OM: Benedetto annonce déjà son retour à Boca

Dario Benedetto a confirmé mardi son départ d’Elche lors du mercato hivernal lors d’un échange avec une radio espagnole. L’attaquant prêté par l’OM a également indiqué qu’il retournait jouer à Boca Juniors où il est attendu cette semaine.

Pas encore officiel, le départ de Dario Benedetto ne fait plus aucun doute. Prêté par l’OM à Elche depuis le début de la saison, l’attaquant argentin va retourner en Amérique du Sud pour jouer à Boca Juniors. Comme annoncé par RMC Sport, tout est bouclé pour un transfert du buteur marseillais vers le Xeneize lors du mercato hivernal contre un montant compris entre 3 et 4 millions d’euros. Le principal intéressé l’a lui-même confirmé ce mardi.

"J'ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d'une manière ou d'une autre et j'ai déjà tenu parole, a lancé Dario Benedetto auprès de la radion Onda Cero Elche. Je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m'a donné l'opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j'aime."

Benedetto en quête de temps de jeu

Ancien buteur de Boca Juniors entre 2016 et 2019, Dario Benedetto avait quitté le club argentin pour l’OM moyennant un chèque d’environ 15 millions d’euros en août 2019. Si l’international argentin (5 sélections) de 31 ans n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui à Marseille avec seulement 17 buts en 71 rencontres, il a laissé un bon souvenir à Boca Juniors.

Sous les couleurs du club de Buenos Aires, a trouvé le chemin des filets à 40 reprises en 70 apparitions. En manque de temps de jeu à Elche cette saison en Liga, "Pipa" espère relancer sa carrière avec un retour à la maison. Arrivé en Liga pour être titulaire, Dario Benedetto a perdu sa place dans le onze après deux réalisations en 14 matchs.

"Je veux retrouver les minutes que je n'avais pas à Elche, a encore expliqué l’attaquant argentin. […] Je suis heureux de ce temps passé à Elche, où j'ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de retourner dans le club que j'aime."

Un peu moins de trois ans après son arrivée à l’OM, Benedetto va donc quitter le club phocéen par la petite porte et n’aura jamais été le "grantatakan" espéré par les supporters.