Mercato: accord entre l'OM et Boca Juniors pour Benedetto, qui rentre en Argentine

Deux ans et demi après son transfert de Boca Juniors à l'OM, Dario Benedetto (31 ans) va faire le chemin inverse, les deux clubs ayant trouvé un accord pour son retour en Argentine. L'attaquant est attendu jeudi à Buenos Aires.

Dario Benedetto rentre au pays, et même dans son ancien club. Transféré de Boca Juniors à l'OM en août 2019, l'attaquant argentin de 31 ans va rejouer sous les couleurs de l'équipe de Buenos Aires. Les deux clubs sont tombés d’accord et la transaction devrait rapporter à Marseille entre 3 et 4 millions d’euros - soit environ 10 de moins que le prix déboursé il y a deux ans et demi. Le futur contrat du joueur est lui ficelé.

Benedetto, prêté à Elche durant la première moitié de saison, se prépare à quitter l’Espagne et doit s’envoler ce mercredi pour Buenos Aires, où l’attaquant est très attendu par les supporters locaux. Boca espère pouvoir lui faire passer sa visite médicale jeudi et annoncer ensuite sa signature.

Un départ pour permettre à l'OM d'avances sur d'autres dossiers

Son transfert va permettre également à l’OM d’alléger sa masse salariale et d’avancer sur les arrivées d’autres joueurs en ce mois de janvier, alors que seul Cédric Bakambu a pour le moment signé, et que plane la menace d'une interdiction de recrutement à partir de l'été prochain.

Plutôt performant lors de ses débuts à l'OM, en témoignent ses quatre buts lors de ses cinq premiers matchs de Ligue 1 à l'été 2019, Dario Benedetto est peu à peu tombé dans une spirale négative, entre un manque chronique de réussite et certains pépins physiques.

Auteur de 11 réalisations en 28 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-2020, l'Argentin n'avait trouvé le chemin des filets qu'à 6 reprises en 41 matchs la saison dernière. Ce qui avait conduit l'OM à le prêter à Elche (le club de son agent), où il n'a pas été beaucoup plus en réussite...