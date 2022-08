OM: où en est Eric Bailly ?

L’Olympique de Marseille va enregistrer l'arrivée en prêt avec option d’achat d’Eric Bailly en provenance de Manchester United. Acheté près de 40 millions d’euros par les Red Devils en 2016, le défenseur ivoirien de 28 ans s’est d’abord imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l'arrière-garde mancunienne lors de sa première saison. Avant de vivre un sacré déclassement.

L’OM tient son renfort en défense. Après de nombreux jours de tractation, les dirigeants phocéens ont réussi à trouver un accord total avec Manchester United et les représentants d’Eric Bailly pour une arrivée en prêt d’une saison avec option d'achat, qui dépendra notamment d’une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. En enrôlant le défenseur central (28 ans) ivoirien, champion d’Afrique avec les Éléphants en 2015, les Phocéens s’offrent un nom ronflant… mais qui n’a jamais su s’imposer outre-Manche.

Lorsqu’il débarque chez les Red Devils à l’été 2016 en provenance de Villarreal, Bailly, alors âgé de 22 ans, est l’un des défenseurs les plus prometteurs du Vieux-Continent, comme en témoignent les presque 40 millions d’euros investis par les dirigeants anglais pour l’arracher à leurs homologues espagnols. Formé à l’Espanyol Barcelone, l’Ivoirien sort d’une saison convaincante avec le Sous-marin jaune (32 titularisations toutes compétitions confondues), qu’il a notamment mené jusqu’en demi-finale de Ligue Europa.

Des débuts réussis sous les ordres de José Mourinho

Lors de sa première saison sous le maillot de Manchester United, il continue sur sa lancée. Malgré une petite blessure au genou, il est titularisé à 36 reprises (toutes compétitions confondues) par José Mourinho et son histoire commune avec le club anglais a alors tout du mariage parfait. Mais tout bascule lors de la saison 2017-2018. Alors qu’il avait encore toute la confiance du Special One, Bailly se blesse très sérieusement à la cheville au début de l’hiver et manque quatre mois de compétition. Et rien ne sera jamais plus pareil.

En concurrence avec Chris Smalling, Victor Lindelöf, Phil Jones puis Harry Maguire et Raphaël Varane, l’Ivoirien va, au fil des saisons, reculer dans la hiérarchie des défenseurs centraux, pas non plus aidé par des blessures à répétition. Depuis le début de l’exercice 2018-2019, il n’a jamais joué plus de 21 rencontres (toutes compétitions confondues) par saison.

"C’est un joueur qui ne s’est jamais imposé à Manchester et qui a fait des bouts d’intérim par-ci, par-là, a appuyé Stéphane Guy, suiveur assidu de la Premier League, ce lundi soir dans l’After Foot sur RMC. On voyait parfois des qualités, mais on l’a aussi trouvé complètement à côté de la plaque par moments. Il n’a jamais eu la confiance pour s’installer dans le onze."

Au moment de débarquer sur la Canebière, Bailly est surtout un joueur qui ne connaît presque plus l’odeur d’un match officiel. Avant des apparitions en amical avec Manchester United cet été, le défenseur n’a joué que six rencontres en 2022, toutes avec la Côte d’Ivoire. Il était d'ailleurs titulaire contre la France en mars dernier (2-1).

"Un très bon gars, toujours apprécié dans le vestiaire"

Malgré cette incertitude, l’OM a donc décidé de tenter le coup. À 28 ans, Bailly est un joueur à relancer et, s’il parvient à enchaîner les matchs, son recrutement pourrait rapidement devenir une très belle affaire.

"C’est une bonne idée, a tranché Julien Laurens, correspondant de RMC Sport en Angleterre, ce lundi dans l’After Foot. Déjà, c’est un très bon gars, toujours apprécié par tout le monde dans le vestiaire. Il met toujours la bonne ambiance et est toujours de bonne humeur. Il a toujours dit que les erreurs qu’il a pu faire le peu de fois où il jouait, c’est parce que justement il manquait de rythme. Il a des qualités physiques de très haut niveau. Avec le ballon, c’est un peu plus rustre, mais c’est très solide dans les duels. Il met la tête là où quelqu’un d’autre mettrait son pied." Un état d’esprit qui a déjà tout pour séduire le Vélodrome.