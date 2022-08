OM: Bamba Dieng, un avenir encore flou

Bamba Dieng veut du temps de jeu, et préfèrerait rester en France. Lorient, Nice et désormais Brest s’intéressent au jeune buteur sénégalais. Mais l’OM, qui privilégie un départ du joueur en Angleterre, refuse de prêter son attaquant. Le dossier est complexe, et son issue est incertaine.

À dix jours de la fin du mercato, l’avenir de Bamba Dieng est très incertain. L’attaquant sénégalais, frustré et malheureux de sa mise à l’écart, veut du temps de jeu, quitte à devoir partir de Marseille. En France, trois clubs suivent Dieng et ont manifesté leur intérêt pour le jeune Sénégalais: Lorient, qui a fait une proposition de prêt à l’OM, ainsi que Nice et plus récemment Brest.

Les deux clubs bretons ne roulent pas sur l’or et ne peuvent envisager qu’un prêt, mais le président de l’OM, Pablo Longoria, reste inflexible à ce sujet, comme expliqué il y a huit jours par RMC Sport: soit Dieng part pour une somme significative, soit il reste au club et réintègre l’effectif.

Marseille veut environ 15 millions d’euros

Le club olympien ne veut donc pas prêter son attaquant, ni le brader… encore moins s’il s’agissait d’un concurrent direct, comme l’OGC Nice, qui aime le profil de Dieng et où le joueur serait ravi de signer.

Le dossier est complexe: Dieng souhaiterait, dans l’idéal, poursuivre sa progression en France, alors que l’OM préfèrerait qu’il aille en Angleterre. À ce jour, outre-Manche, seul un club s’est véritablement manifesté: il s’agit de Fulham, même si Newcastle et Everton suivent également le joueur. L’OM espère toujours récupérer aux alentours de 15 millions d’euros. Cette somme demandée par le club marseillais agace le clan Dieng, qui remarque que l’OM est moins gourmand pour des éventuels départs d’Arek Milik ou de Cédric Bakambu, et que le club olympien n’a pas hésité à prêter d’autres joueurs indésirables.

Entre l’OM et les représentants du joueur, des positions très éloignées

Pour être clair: l’OM a ciblé Dieng comme une de ses valeurs marchandes et veut récupérer des sous dans le transfert de son attaquant, afin de soulager les finances marseillaises. Mais le salaire de Dieng étant peu élevé, son maintien dans l’effectif ne sera pas un problème pour la masse salariale du club si le Sénégalais restait finalement au club.

Entre l’OM et les représentants du joueur, les positions sont très éloignées. Il y a dix jours, l’agent du joueur aurait même tendu la main au club pour envisager une prolongation de contrat, proposition restée sans réponse. Difficile, donc, de savoir aujourd’hui quel sera le dénouement du dossier Bamba Dieng.