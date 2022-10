OM: prêté par Arsenal, Nuno Tavares "se sent bien" mais "ne pense pas à l’avenir"

Dans une interview accordée à La Provence, Nuno Tavares savoure son adaptation réussie à l’OM, avec qui il s’apprête à défier à nouveau le Sporting, ce mercredi à Lisbonne, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Mais le latéral portugais, prêté par Arsenal, ne se projette pas au-delà de la saison en cours.

Il a débarqué pied au plancher sur la Canebière. En séduisant rapidement tout le monde. Auteur d’un début de saison canon, Nuno Tavares a inscrit trois buts lors de ses quatre premiers matchs avec l’OM en Ligue 1, contre Reims (4-1), à Brest (1-1) et à Nice (0-3). Mais depuis ce mois d’août tonitruant, le latéral de 22 ans est un peu rentré dans le rang. Installé au poste de piston gauche, le joueur prêté par Arsenal (sans option d’achat), reste tout de même un élément incontournable dans le système d’Igor Tudor.

Le coach marseillais devrait d’ailleurs l’aligner à nouveau sur la pelouse du Sporting, ce mercredi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un moment qui s’annonce spécial pour le natif de Lisbonne, ravi par son adaptation dans le sud de la France. "Je suis bien ici, je m'y sens bien et ça se voit dans les matches, explique Nuno Tavares dans une interview accordée à La Provence. En plus, Marseille ressemble beaucoup à Lisbonne : les rues, l'espace, le climat, le soleil."

"Je n’ai pas de perspectives"

Malgré ce bon feeling avec la cité phocéenne, l’ancien du Benfica, recruté par les Gunners à l’été 2021 (8 millions d’euros), ne se projette pas au-delà de la saison en cours. Sachant que son contrat à Londres court jusqu’en 2025. Il ne s’imagine pas plus à la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), qui débutera dans un mois et demi au Qatar, à l’heure où il n’a encore jamais été appelé en équipe du Portugal.

"L'avenir, je n'y pense pas. Je vis le moment présent, au jour le jour, assure le joueur d’origine capverdienne. Je n'ai pas de perspectives, je garde les pieds sur terre. Quant au Mondial, franchement, je n'y pense pas vraiment. Mon objectif est de faire du bon travail à l'OM".