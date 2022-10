Arsenal: "J'avais beaucoup de mauvais sentiments en moi", Aubameyang justifie ses critiques envers Arteta

Pierre-Emerick Aubameyang a tenté d'expliquer son comportement dans une vidéo qui circule sur Twitter, où on le voit critiquer vertement son ancien entraîneur Mikel Arteta.

Pierre-Emerick Aubameyang ne s’attendait certainement pas à ce que l’extrait circule, puisqu’il avait été soigneusement coupé au montage. Mais le passage dans lequel on entend l’international gabonais critiquer le management de Mikel Arteta est bien sorti, et il fait du bruit. Pris de court, l’ancien joueur d’Arsenal, aujourd’hui à Chelsea, s’est vu dans l’obligation de réagir pour apaiser les choses, d’autant que se profile le derby de Londres entre ces deux équipes, le 6 novembre.

"Je sais qu'il y a une vidéo qui a été enregistrée juste après mon arrivée au Barça, a-t-il commencé à se justifier sur Twitter. À l'époque, j'avais encore beaucoup de mauvais sentiments en moi - Arsenal fait de grandes choses cette saison et je souhaite bonne chance à tous mes anciens collègues, mais pas le 6 novembre. Maintenant, concentration totale sur demain."

Une relation orageuse

Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé à Chelsea un championnat qu’il avait quitté sept mois plus tôt après avoir résilié son contrat avec Arsenal, à la suite de problèmes disciplinaires et de ponctualité. Aubameyang et son entraîneur Mikel Arteta entretenaient une relation tumultueuse en raison des écarts de conduite répétés du joueur. Le technicien espagnol en était venu à déposséder son joueur du brassard de capitaine après un long processus de réflexion conté dans le documentaire All or nothing, disponible sur Prime Video.

"Ce niveau de confiance avait disparu, y explique Mikel Arteta. C'était une décision vraiment difficile à prendre, en milieu de saison, et avec le joueur le plus important du club et l'impact que l'absence de ce joueur pourrait avoir sur la performance de l'équipe."

La décision semblait juste, mais elle n’a évidemment pas plu à la victime de ce choix, poussé vers la sortie en janvier 2022. Ce qui a donné cette séquence où, à l’occasion d’une discussion qui porte sur le football, avec les représentants de A Jewellers, rencontrés à Paris, Aubameyang lâche, à propos de son entraîneur: "Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent."

Sous les ordres de Mikel Arteta, les Gunners, leaders de Premier League, ont déjà battu Tottenham (2-0) et Liverpool (3-2) de manière spectaculaire, distançant ainsi deux rivaux dans la course au titre. Rebelote dans un mois, à Stamford Bridge ?