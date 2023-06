OM: quel avenir pour Sanchez et Payet ? Longoria en dit plus sur les dossiers chauds du mercato

Présent en conférence de presse ce lundi pour faire le bilan de la saison olympienne, Pablo Longoria s’est attardé sur les dossiers d’Alexis Sanchez et Dimitri Payet, dont l’avenir à Marseille est toujours incertain.

Reverra-t-on Alexis Sanchez et Dimitri Payet sous le maillot de l’Olympique de Marseille ? Alors que le club phocéen a terminé sa saison samedi à Ajaccio avec une troisième défaite consécutive en Ligue 1 (1-0), l’avenir des deux hommes est à ce jour toujours très incertain.

Alexis Sanchez (34 ans) est en fin de contrat le 30 juin prochain. Alors qu’il a semblé retrouver une nouvelle jeunesse sur la Canebière après plusieurs saisons compliquées, le Chilien n’a pas encore prolongé. "Son niveau d’exemplarité nous pousse à vouloir continuer avec lui, a clamé Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi. On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui."

Pour Sanchez, "la discussion a débuté de façon positive"

"On est d'accord pour dire qu'il a un niveau international, un très haut niveau, a poursuivi le dirigeant espagnol. Il nous a apporté beaucoup de très bonnes choses. Après il y a les chiffres économiques, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu'il s'est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l'écoute. Pour vous dire la vérité, la discussion a débuté de façon positive. Maintenant, on est dans des conversations."

Contrairement à Sanchez, Dimitri Payet a encore un an de contrat avec l’OM, avec un plan pour une possible reconversion au club à la fin de sa carrière. Mais la saison qui vient de s’écouler pourrait pousser le meneur de jeu de 36 ans à aller voir ailleurs. Rarement titularisé par Tudor, il a accumulé une certaine frustration nourrie par toutes ces fois où il a été envoyé s’échauffer pour finalement rester sur le banc ou pour entrer seulement quelques minutes en fin de match.

Le départ de Tudor change-t-il la donne pour Payet ?

Si une nouvelle saison avec Tudor aurait été difficilement imaginable pour Payet, le départ du Croate pourrait bien changer la donne. L’ancien Nantais attendra sûrement de voir s’il entre dans les plans du nouveau coach marseillais.

"Il a un an en plus de contrat. On a discuté ces dernières semaines des ambitions. C'est constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver, a commenté Longoria ce lundi. Avec nos discussions, on n'est pas entré dans le détail de l'analyse de l'effectif. Pour moi, c'est un consensus avec le coach. On doit savoir comment jouer avec le nouveau coach." Chaque chose en son temps.