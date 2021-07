OM: Radonjic vers le Benfica?

Détenteur d'un bon de sortie à l'OM, l'ailier serbe Nemanja Radonjic (25 ans) intéresse grandement le Benfica, selon Record. Et semble lui-même intéressé par le club portugais.

Nemanja Radonjic est rentré en Provence cet été, il a débuté la préparation estivale avec l'OM, et a même joué ce week-end en amical contre Martigues. Mais sauf surprise, l'ailier serbe de 25 ans devrait vite repartir de Marseille.

Alors que le club phocéen se montre très actif dans le sens des arrivées (Gerson, Ünder, Balerdi...), "NR7" fait partie des joueurs détenteurs dans l'autre sens d'un bon de sortie. Si l'ancien joueur de l'Etoile Rouge a liquidé la rumeur Ludogorets, il pourrait bien filer au Portugal.

Pas d'accord entre les clubs

Ce mardi, son nom apparait ainsi en Une du quotidien lisboète Record. Selon le journal, le Benfica le courtise, et Radonjic "veut" le Benfica. Ce que confirme son agent. "Il voit cette possibilité d'un très bon œil. Pour lui, le Benfica est un club de top niveau", explique son représentant, en précisant toutefois que "plusieurs clubs de Bundesliga et Serie A sont intéressés", et qu'une piste anglaise existe.

La Une de Record ce 6 juillet © DR

D'après Record, l'OM demanderait 10 millions d'euros pour son joueur, sous contrat jusqu'en 2023. Le Benfica en offrirait aujourd'hui 7, et souhaiterait un paiement échelonné, avec un premier versement en 2022.

Assez peu utilisé par l'OM en début de saison dernière, NR7 avait été prêté au Hertha Berlin à partir de février, et avait fait 12 apparitions en Bundesliga, pour un but et deux passes décisives. Le Hertha, qui possédait une option d'achat d'environ 12 millions d'euros, n'a pas souhaité l'activer.