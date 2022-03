Equipe de France: Giroud veut parler avec Deschamps

De retour en équipe de France, Olivier Giroud a confié avoir peu discuté avec Didier Deschamps, le sélectionneur, depuis l’Euro. Les deux hommes doivent se rencontrer pour évoquer le nouveau rôle de l’attaquant.

Un message pour son anniversaire (le 30 septembre dernier) et un appel samedi dernier. C’est le contenu des échanges entre Olivier Giroud et Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, entre l’Euro et le retour de l’attaquant avec les Bleus. Dans une interview accordée à L’Equipe, le joueur de l’AC Milan confie qu’une discussion est prévue avec l’entraîneur qui l’a appelé en renfort après le forfait de Karim Benzema pour les matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire (25 mars à Marseille) et l'Afrique du Sud (29 mars à Lille).

"On avait prévu cette discussion lundi soir, confie Giroud. Mais on a fêté l'anniversaire du 'Ninou' (Antoine Griezmann, ndlr). Et ça a duré! On en a profité. On était entre nous, heureux de se retrouver. Ça faisait du bien. Le coach l'a bien senti."

"Il y a ce besoin de parler entre adultes responsables"

"On ne s'est jamais encore parlé de visu depuis l'Euro, ajoute Giroud. Même si beaucoup de choses ont déjà été digérées, il y a ce besoin de parler entre adultes responsables. J'ai accepté certaines choses, j'ai toujours été de l'avant. Le coach connait mon état d'esprit. Il sait que je suis frais, dispo et toujours à 200 % avec l'équipe de France. Je me suis toujours dit qu'il y aurait des jours meilleurs par la force du travail, l'abnégation et la persévérance. Je serai content d'avoir cette discussion avec le coach. J'écouterai ce qu'il a encore à me dire."

L’ancien joueur d’Arsenal et Chelsea veut connaître sa place dans la hiérarchie des attaquants, lui qui semble désormais relégué derrière Karim Benzema, quand ce dernier est apte. "C'est pour ça qu'il faut qu'on discute avec le coach, ajoute-t-il. Tout est facilité par la communication. J'ai besoin qu'il me dise ce qu'il attend de moi. C'est le principal. Mais il sait que je veux toujours apporter ma pierre à l'édifice."

Il conclut sur une promesse tactique. "Je suis prêt à composer avec tout le monde et dans tous les systèmes, déclare-t-il. On est tous de grands professionnels."