OM: Sampaoli confirme la piste Tagliafico et veut voir Mandanda rester

Comme annoncé par RMC Sport, Nicolas Tagliafico était sur les tablettes de l’OM, une information confirmée par Jorge Sampaoli, qui a cependant semblé mettre fin à la piste du latéral gauche argentin. Le coach a aussi exprimé son envie de voir Steve Mandanda rester.

L’officialisation de la venue de Sead Kolasinac laissait clairement entendre qu’une arrivée de Nicolas Tagliafico n’était plus la priorité de l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, RMC Sport annonçait un intérêt des Marseillais pour le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. Une piste confirmée ce jeudi par l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui a eu le joueur sous ses ordres lorsqu’il était à la tête de l’Argentine.

Mais devant la presse, l’ancien sélectionneur a fait comprendre que la piste était refermée: "C’est vrai que j’ai parlé avec lui. Il m’a demandé de lui laisser plus de temps, car il avait d’autres options. Finalement on a fait Kolasinac, on est content de l’avoir parce que c’est un joueur qui ressemble beaucoup à Tagliafico dans le profil. La seule différence entre eux, c’est que j’ai eu Tagliafico sous mes ordres."

Même si l’Argentin n’est pas venu, Sampaoli est convaincu que le Bosnien arrivera à s’incorporer dans son système de jeu: "Je pense que Kolasinac va beaucoup nous aider (…) Il peut jouer latéral gauche et dans une ligne de trois défenseurs, comme il l’avait fait à Arsenal en tant que troisième défenseur central. Il pourrait jouer en même temps que Luan Peres."

"Je veux qu’il (Mandanda) reste avec nous"

L’entraîneur s’est aussi prononcé sur l’avenir de Steve Mandanda. Le portier a perdu sa place de titulaire indiscutable et a vu son concurrent Pau Lopez enchaîner les bonnes performances. Avec quatre apparitions en Ligue 1, quelques rumeurs concernant un départ du Français ont émergé, mais Sampaoli souhaite voir l’international rester: "Je veux qu’il reste avec nous. Je suis très heureux de le voir quand j’arrive le matin. C’est une référence au club."

Tout en assurant qu’il comprend la potentielle frustration du joueur passé à Crystal Palace: "Je comprends sa situation, il a peut-être aussi envie d’être heureux autre part. D’avoir plus de temps de jeu, mais ce n’est pas qui décide sur sa situation. Je ne sais rien sur la possibilité d’un départ. S’il part, il faudra trouver un concurrent à Pau Lopez." Le mois de janvier pourrait donc être encore animé dans le sud de la France.