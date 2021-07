OM: Sampaoli contacte Ben Arfa, "pas possible" pour Di Meco

Selon L'Equipe, l'entraîneur argentin de l'OM Jorge Sampaoli a contacté Hatem Ben Arfa (34 ans), libre après son départ de Bordeaux. Eric Di Meco, consultant RMC Sport, ne comprendrait pas le retour de l'ancien Marseillais.

Jusqu’ici, l’OM réalise un mercato plutôt séduisant compte tenu de ses moyens, toujours limités. Les supporters se prendraient même à rêver d’une saison qui les ramènerait sur le podium de Ligue 1 avec une qualification en Ligue des champions à la clé.

Le mercato marseillais, pensé par le président Pablo Longoria, dessine une volonté de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel, des profils pas tout à fait confirmés au plus haut niveau. Un pari sur l’avenir. Tout le contraire de ce que représenterait un retour du milieu français Hatem Ben Arfa (34 ans), dix ans après son départ de Marseille.

Et pourtant, selon L’Equipe, l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui voulait déjà recruter Ben Arfa à Séville en 2016, pousserait en ce sens. D’après les informations du quotidien, le technicien argentin a renoué le contact avec Ben Arfa, qui sort d’un exercice très décevant dans un club à la dérive, les Girondins de Bordeaux.

Di Meco: "Il ne faut pas faire ça"

Jorge Sampaoli croit sans doute fermement que son cas n’est pas complètement désespéré, encore faudra-t-il qu’il parvienne à convaincre son président, pas forcément sur la même longueur d’ondes. Tout comme notre membre de la Dream Team RMC Sport, Eric Di Meco.

"Il ne faut pas faire ça, ce n’est pas possible, a lâché, un brin désespéré, l'ancien joueur de l'OM, ce mardi sur RMC. Je fais confiance à Longoria qui suit tout et qui voit tout. Il est dans un recrutement cohérent par rapport à sa politique. Là, avec Ben Arfa, tu plombes tout ton recrutement sur un joueur. On n'a rien contre le garçon et l’homme Ben Arfa, mais ce n’est pas possible."

Après deux premiers mois prometteurs lors de son arrivée à Bordeaux, la suite a été moins belle pour Ben Arfa, entre une blessure à la trêve et une attitude qui a eu le don d’irriter ses partenaires et de tendre sa relation avec Gasset. Auteur de deux buts et de cinq passes décisives, Ben Arfa n’a disputé que six matchs entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai.

Non conservé par Bordeaux à l'issue de la saison, Hatem Ben Arfa aurait reçu quelques propositions alléchantes en provenance des quatre coins du monde (Grèce, Turquie...), dont certaines plus exotiques (Chine, Arabie saoudite...), toutes repoussées. La priorité absolue du joueur serait de rester en Ligue 1.