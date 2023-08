OM: Vitinha, Mbemba... Longoria fait le point sur les dossiers chauds du mercato

Présent en conférence de presse ce lundi pour la présentation d'Iliman Ndiaye, Pablo Longoria a glissé un petit mot sur le mercato marseillais. Le président de l'OM a annoncé que le groupe était "au complet" et que les départs de Vitinha et Mbemba n'étaient pas au gout du jour.

Pas de nouvelle arrivée avant le match contre le Panathinaïkos. A deux jours du match aller décisif de l'Olympique de Marseille face au club grec pour une qualification en Ligue des champions, Iliman Ndiaye, nouvelle recrue marseillaise, avait rendez-vous avec la presse pour sa présentation. A ses côtés, Pablo Longoria a glissé quelques mots concernant le mercato.

Vitinha et Mbemba restent

"On est complet", a répondu le président lorsqu'il fût interrogé sur le mercato marseillais en toute fin de conférence de presse. Alors que certaines rumeurs annonçaient la possibilité d'un prêt pour Vitinha, Pablo Longoria assure que "rien n'a changé" pour l'attaquant portugais: "Il n'est pas sur le marché. Il a fait une bonne entrée la semaine dernière. Il n'y a rien de concret."

Il en va de même pour Chancel Mbemba selon lui, alors que le défenseur congolais, très performant la saison passée, était courtisé: "Quelques clubs étaient intéressés pour Chancel Mbemba à la mi-juillet. Mais après avoir discuté avec lui, on a pris la décision de le garder avec nous."

De la reconnaissance pour Ndiaye

Le président du club phocéen a également tenu un discours très élogieux envers Iliman Ndiaye, ayant fait le choix de signer à l'OM plutôt qu'ailleurs: "Dans la vie, il y a des journées spécialement heureuses pour tout le monde. Tu as déjà fait ta présentation sur le terrain, mais on voulait la faire au club aussi. Merci pour ta venue, tu as un coeur extraordinaire. Ton travail, ta détermination, ton talent t'ont permis de réaliser ton rêve de venir ici, à l'OM.

"Ton histoire inspire beaucoup de jeunes, il y a plein de bonnes valeurs. mais aussi au niveau footballistique, cette position de deuxième attaquant va nous apporter, c'est un poste rare aujourd'hui. Tu as des capacités qu'on a analysées, cela nous a donné envie de t'avoir avec nous."