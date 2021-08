Pourquoi le mercato aura un vrai impact sur l’ambition européenne de l'OM

Même si l’OM a déjà fait preuve d’une certaine activité sur le marché des transferts, Jorge Sampaoli attend encore plusieurs joueurs d’ici à la fin du marché des transferts afin d’être compétitif en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Jorge Sampaoli en attend encore quelques-uns. L’Argentin, pas du genre à faire des calculs, veut jouer à fond la Ligue Europa en plus du championnat: il est venu à l’OM en partie pour redorer l’image du club sur la scène européenne.

Mais le coach marseillais estime ne pas avoir pour le moment un groupe qui lui permette de tenir la distance sur les deux tableaux. Il l’a répété en conférence de presse, jeudi, il veut pouvoir compter sur 20 joueurs compétitifs, auxquels il souhaite ajouter trois gardiens. Il estime pour l’instant n’avoir que 16 joueurs à sa disposition, puisqu’il ne compte pas les jeunes (sauf Dieng), ni Kamara et Caleta-Car, susceptibles de partir.

L'OM devrait manquer Delort

Il manque donc, selon Sampaoli, quatre joueurs à l’OM. Problème, le club ne vend pas et c’est là tout l’enjeu des derniers jours de ce mercato. Kamara ira-t-il à Séville ou prolongera-t-il sur la Cannebière ? Caleta-Car, absent du groupe ce week-end à cause des tractations qui le concernent, est sur les tablettes de West Ham et surtout Wolverhampton, qui selon nos informations vient de faire une offre de 15 millions d’euros à l’OM. Une enveloppe qui permettrait de régler quelques problèmes.

En attendant, la faute à un manque de liquidités, l’OM risque de passer à côté d’Andy Delort, pressenti à Nice. Montpellier réclame 10 millions d’euros que Marseille n’a pas. De quoi inquiéter Jorge Sampaoli ces derniers jours. L’Argentin sait que les cinq derniers jours de mercato vont conditionner les ambitions marseillaises et la capacité du club à s’engager à fond en Ligue 1 comme en Ligue Europa.