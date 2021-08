Montpellier: Delort "perturbé par la situation" et son mercato selon Dall’Oglio

Olivier Dall’Oglio s’est présenté face à la presse ce vendredi à deux jours du déplacement du MHSC à Lille lors de la quatrième journée de Ligue 1. L’entraîneur héraultais a soutenu Andy Delort, gêné par son potentiel départ vers Nice lors du mercato estival.

Annoncé proche de l’OGC Nice, Andy Delort a été dispensé de l’entraînement collectif ce vendredi avec le reste du groupe montpelliérain et s’est contenté d’un travail en salle. L’attaquant algérien pourrait rapidement s’engager avec les Aiglons et risque de manquer le choc de la quatrième journée de Ligue 1 entre le MHSC et Lille dimanche (17h). Dans une situation peu évidente à vivre, Andy Delort a reçu vendredi le soutien de son entraîneur Olivier Dall’Oglio.

"On en a discuté avec Andy et lui aussi est perturbé par la situation. C’est sûr que quand on est un joueur et que l’on est sollicité comme cela il y a des interrogations, a lancé le technicien lors de son passage en conférence de presse. Il arrive à un certain âge et j’arrive aussi à comprendre certaines interrogations de sa part. Oui on discute mais il a des conseillers et il discute plus avec ses agents qu’avec moi."

Dall’Oglio: "Un mercato pas simple"

Toujours au rayon des départs, Gaëtan Laborde risque également de quitter le club héraultais avant la clôture du mercato estival. L’attaquant de 27 ans se retrouve régulièrement au cœur des rumeurs de transfert depuis de longs mois. Un temps ciblé par le Zenith Saint-Pétersbourg, West Ham ou encore le FC Séville, le Français formé aux Girondins de Bordeaux plairait également à l’OL. Face aux journalistes, Olivier Dall’Oglio a reconnu qu’il était difficile pour lui de perdre ses deux meilleurs joueurs à quelques jours de la fin du mercato.

"Le pire mercato? Non car ils sont tous plus ou moins compliqués, a encore estimé l’entraîneur montpelliérain. Celui-là n’est pas simple, effectivement. J’en ai connu où il fallait prendre une décision trois ou quatre heures avant mais c’était pour faire venir un joueur. C’est toujours un petit peu compliqué, ici ou ailleurs. Il va falloir y penser et peut-être faire quelque chose au niveau des instances. Sportivement c’est complexe."

En cas de départ conjoint d’Andy Delort et Gaëtan Laborde, leur remplaçant pourrait bien être Valère Germain. Comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport la semaine passée, l’ancien attaquant de l’OM fait office de priorité pour les dirigeants de Montpellier.

Libre de tout contrat depuis la fin du mois du mois de juin, le buteur de 31 ans pourrait donc rebondir au MHSC. Pour Andy Delort et Gaëtan Laborde, Olivier Dall’Oglio et son staff décideront samedi si les deux compères prendront part au déplacement à Lille.