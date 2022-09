Pourquoi le mercato ferme ses portes à 23h en France et pas à minuit

Le marché des transferts va fermer ce jeudi à 23h. Un horaire inhabituel décidé par la Ligue de football professionnel pour faciliter les démarches des clubs auprès de la Fifa.

Le long été des transferts ferme ses portes ce jeudi, près de trois mois après son ouverture, le 10 juin dernier. Habituellement bouclé à minuit, le mercato se conclura cette fois une heure plus tôt, à 23h. Une décision prise par la Ligue de football professionnel (LFP) lors de son conseil d’administration du 4 mai 2022. Le but: offrir plus de confort aux clubs pour enregistrer les opérations de dernière minute auprès de la Fifa jusqu’à minuit.

"Le mercato estival débutera le vendredi 10 juin 2022 à 0h00 et s’achèvera le jeudi 1er septembre 2022 à 23h00 pour l’envoi des contrats à la LFP, indiquait un communiquait de l’instance en mai dernier. Ce nouvel horaire permettra aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l’application FIFA TMS dont l’horaire de clôture demeure minuit."

Le spectre du transfert qui échoue à quelques minutes près

Les cas ne sont pas rares de transferts invalidés pour un retard de quelques minutes dans la transmission des documents auprès de l’instance internationale. Notamment à l’étranger. L’exemple le plus célèbre est celui de David De Gea dont le transfert au Real Madrid en provenance de Manchester United avait capoté pour deux minutes en 2015. Cela s’était joué à 14 secondes pour le Portugais Adrien Silva qui n’avait pas signé à Leicester pour la même erreur en 2017. Il avait finalement rejoint le club anglais six mois plus tard.

Après la fermeture du marché français, les clubs pourront encore recruter un joker mais aussi des joueurs libres. Ils auront aussi la possibilité de se délester de certains membres de leur effectif vers les marchés fermant plus tardivement comme la Grèce ou la Turquie. Ils devront ensuite patienter jusqu’à janvier pour le mercato hivernal. Celui-ci s’étendra du dimanche 1er janvier 2023 à 0h00 jusqu’au mardi 31 janvier 2023 à 23h pour l’envoi des contrats à la LFP, et à minuit pour la finalisation des transferts internationaux sur FIFA TMS.