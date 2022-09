Nice: Delort "le plus heureux du monde" de retrouver Laborde

L’OGC Nice va très certainement recruter Gaëtan Laborde ce jeudi avant la clôture du mercato estival. Très proche de l’attaquant avec lequel il a déjà joué, Andy Delort s’est réjoui de ce futur transfert.

Sauf mauvaise surprise, Gaëtan Laborde sera un joueur de Nice dans quelques heures. Pas encore officiel, le transfert de l’attaquant rennais chez les Aiglons est presque bouclé. Dans le sens inverse, Amine Gouiri va signer en Bretagne. Un départ probablement vite oublié par Andy Delort, tout content de retrouver son ancien compère de Montpellier.

"Oui, dès que cela sera fait, je serai le plus heureux du monde", a même lancé le buteur des Aiglons après la victoire de son équipe à Lille (1-2) ce mercredi lors de la cinquième journée de Ligue 1.

>> Toute l’actualité du mercato

Delort: "Mon ami et un super joueur"

Considéré comme l’un des duos les plus prolifiques de la Ligue 1 entre 2018 et 2021, Andy Delort et Gaëtan Laborde ont passé une saison loin de l’autre mais n’ont rien perdu de leur efficacité. A Nice, le premier a planté 18 buts en 37 matchs toutes compétitions alors que le second a trouvé le chemin des filets à 17 reprises en 44 rencontres sous le maillot de Rennes lors de la campagne 2021-2022.

"C’est mon ami et c’est un super joueur, s’est encore réjoui Andy Delort. Je pense que les supporters niçois vont l’apprécier." A nouveau presque réunis, les compères vont désormais tenter de briller à Nice et d’aider le Gym à grimper sur le podium du championnat.