Premier League: c'est un évènement, Chelsea et Frank Lampard gagnent enfin... et sont officiellement maintenus

Pour son septième match sur le banc de Chelsea, Frank Lampard a ramené sa première victoire en s'imposant sur la pelouse de Bournemouth ce samedi lors de la 35e journée de Ligue 1 (3-1). Un bol d'air pour les Blues, officiellement maintenus en Premier League.

Frank Lampard et Chelsea la tiennent enfin. À la recherche d'une victoire depuis son arrivée sur le banc des Blues, le coach anglais a retrouvé le sourire ce samedi après le succès de son équipe sur la pelouse de Bournemouth (1-3). Portés par l'ouverture du score de Conor Gallagher sur une passe de N'Golo Kanté, les Londoniens ont vu les Cherries revenir grâce à une superbe frappe de Matias Viña, mais ont soufflé un bon coup dans les dix dernières minutes, avec deux buts de Benoît Badiashile et Joao Felix.

Ce succès de Chelsea, le premier depuis le 11 mars, permet aux hommes de Frank Lampard d'atteindre la barre symbolique des 42 points, synonyme de maintien en Premier League. De quoi rendre fous de joie les fans des Blues, visiblement très taquins sur les réseaux sociaux et en tribune, entonnant à pleins poumons "We're staying up" (nous sommes maintenus, ndlr).

Un demi-sourire dans une saison bien terne

Cette victoire à Bournemouth n'efface pourtant pas le calvaire que sont en train de vivre les supporters de Chelsea. Toujours 11e de Premier League, les Blues ne disputeront pas de coupes d'Europe malgré des dépenses XXL lors des deux derniers mercatos. À trois journées de la fin du championnat, Todd Boehly a appelé les fans à la patience face aux résultats plus que médiocres.

"Le football est un sport tellement global [...] il y a un marché pour les meilleurs joueurs, et cela pour chaque pays dans le monde, expliquait le patron de Chelsea à Beverly Hills cette semaine. Chacun de ces marchés est différent. La capacité à aller sur ces marchés et dans le même temps, bien sûr, de construire une équipe avec un coach en chef d'orchestre pour la conduire... Je crois que nous avons beaucoup appris sur ces différents marchés, l'aspect global de tout cela. Et comme vous l'avez dit, les fans sont exigeants et ils veulent gagner. On a compris cela, nous voulons gagner nous aussi, c'est notre objectif et nous avons une vision à long-terme, nous sommes engagés sur le long-terme et nous croyons fermement que nous allons régler ce problème."

Ce ne sera pas pour cette saison et sûrement sans Frank Lampard sur le banc. Après l'éviction de Graham Potter, les dirigeants des Blues continuent d'étudier les pistes pour le poste d'entraîneur. Si Julian Nagelsmann a été cité après son départ du Bayern Munich, il semblerait que Mauricio Pochettino tienne la corde selon les médias anglais.