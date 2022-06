Mercato: Al-Khelaïfi entretient le doute sur l’avenir de Neymar au PSG

Dans ses différentes interviews accordées mardi, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, entretient le flou sur l’avenir de Neymar (30 ans), sous contrat jusqu’en 2025 et désireux de rester au club.

Nasser Al-Khelaïfi a diffusé un message clair dans les nombreuses interviews données mardi: "à Paris, les paillettes, c’est fini". Symbole de ce recrutement bling-bling, Neymar (30 ans) a-t-il encore un avenir au PSG? Le président parisien s’est montré très flou à l’égard du Brésilien au rendement bien en-deçà des attentes depuis son recrutement fastueux contre 222 millions d’euros en 2017. S’il ne répond pas directement à la question du futur de sa star au club, le dirigeant laisse planer le doute.

"Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté"

"Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, a-t-il déclaré dans Le Parisien. Beaucoup plus! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair: travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match."

"On arrête de dire: ‘On veut gagner ça et ça et ça’, poursuit-il. On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour."

Le président du PSG a également été interrogé sur l’avenir de Neymar dans Marca avec une réponse aussi floue: "On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées."

En mai dernier, le joueur brésilien, sous contrat jusqu’en 2025 avec Paris, avait assuré sa volonté de poursuivre dans la capitale française la saison prochaine. "C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG, avait-il déclaré. Après, personne ne m’a rien dit… Mais de mon côté, c’est clair que je veux rester." Actuellement en vacances, son cas pourrait agiter le mercato parisien cet été.