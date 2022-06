PSG: "Qui est Tebas?", Al-Khelaïfi se paye le président de la Liga

Nasser al-Khelaïfi a accordé ce mardi un entretien au journal espagnol Marca. Le président du PSG en a profité pour régler ses comptes avec Javier Tebas, bouillant patron de la Liga. Le dirigeant francilien a aussi mis un tacle aux clubs ibériques soutenus par l’état espagnol.

Sortez le pop-corn, le duel par médias interposés entre Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi risque de durer encore un peu. Interrogé ce mardi par la presse espagnole, le président du PSG s’est payé le patron de la Liga. Une réponse pleine d’ironie alors que le dirigeant espagnol a lancé une procédure en justice pour faire annuler la prolongation de Kylian Mbappé à Paris.

"Qui est Tebas? Je ne connais pas cette personne, a lâché Nasser Al-Khelaïfi lors d’un entretien auprès du journal Marca. Notre style est de ne pas nous mêler des affaires des autres clubs, des autres ligues ou fédérations, ce n’est pas notre style. Mais je n’accepterai pas que d’autres nous donnent des leçons."

Le PSG et Al-Khelaïfi "pas inquiets" après les attaques de Tebas

Voilà un peu plus d’un mois que le PSG a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé. Cela fait donc un peu plus d’un mois que Javier Tebas garde cette nouvelle en travers de la gorge. Tout proche de rejoindre le Real Madrid, l’attaquant tricolore a finalement décidé de rester en Ligue 1. Une décision motivée par l’argent selon le patron de la Liga qui a assuré que Paris se retrouve hors-la-loi vis-à-vis du fair-play financier mis en place par l’UEFA. Là encore, Nasser Al-Khelaïfi lui a répondu sans se cacher.

"Je me fiche de ce qu’il dit, la vérité, on en parle depuis des années. Nous avons un projet de football à construire et nous allons continuer, a enchaîné le président du PSG. Nous ne sommes pas inquiets, pas plus que tout ce qui sort dans les médias, parce que nous ne pouvons pas perdre notre temps avec tout ce qui sort."

Et de préciser sur la prolongation de Kylian Mbappé: "Chaque année, chaque été, c’est la même chose. Et ci le fair-play, et ça nous ne respectons pas les autres... Nous savons ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons signer, nous savons mieux que lui ce que nous pouvons faire et personne n’a à nous dire ce que nous devons faire. Vous n’avez pas à nous dire ce que nous pouvons faire ou pas. Si nous le faisons, c’est parce que nous le pouvons."

"La Liga est un peu morte"

Chargé de défendre les intérêts de la Liga face au PSG, l’avocat français Juan Branco a récemment demandé à la ministre des Sports d’abroger le nouveau contrat de Kylian Mbappé. En 2021, maître Branco avait aussi tenté de faire annuler la signature de Lionel Messi, arrivé libre du Barça.

"Regardez le cas de Messi. C’est arrivé quand même, ils disaient que c’était financièrement impossible et nous avons gagné de l’argent avec Messi, a poursuivi Nasser Al-Khelaïfi dans sa diatribe contre la Liga et Javier Tevas. Il n’a aucune idée et devrait se concentrer sur son championnat parce que son championnat est un peu mort."

Al-Khelaïfi défend le rôle du Qatar au PSG

Parmi les habituelles rengaines du football espagnol et du très prolixe Javier Tebas, des critiques contre le soutien du Qatar au PSG. Ciblé par le patron de la Liga, Nasser Al-Khelaïfi a riposté. Le dirigeant du club de la capitale a rappelé que les Espagnols avaient un peu la mémoire courte et que certains clubs de l’autre côté des Pyrénées continuaient de bénéficier d’un coup de pouce du pouvoir.

"En Espagne, l’État soutient certains clubs et plus que nous, a conclu Nasser Al-Khelaïfi. Un magnifique stade au milieu de la ville sans rien payer... Nous, nous payons pour le stade, pour le centre d’entraînement, et ils sont plus soutenus que nous. Ce n’est pas juste. Nous payons pour le stade, pour le centre d’entraînement, pour tout..."