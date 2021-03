PSG-Barça: et maintenant, quel avenir pour Messi?

Lionel Messi a peut-être disputé son dernier match de Ligue des champions avec le Barça, mercredi, en 8e de finale. Malgré une belle prestation (1-1), le club catalan a été éliminé par le PSG, vainqueur à l’aller au Camp Nou (1-4). A trois mois de la fin de son contrat, personne ne sait où évoluera la star argentine la saison prochaine.

Il avait 19 ans la dernière fois que ça lui est arrivé. Lionel Messi va regarder les quarts de finale de la Ligue des champions dans son canapé. Malgré un match retour séduisant, soldé par un nul frustrant mercredi au Parc des Princes (1-1), le FC Barcelone a été éliminé par le PSG dès les 8es. La faute à la claque reçue à l’aller au Camp Nou (1-4). La faute aussi à un immense Keylor Navas, auteur de plusieurs arrêts miraculeux. Et à un Marquinhos omniprésent en défense centrale.

Messi a de quoi sortir frustré d’une telle soirée, car l’attaquant argentin a livré une prestation de haut niveau à Paris. Son égalisation d’une frappe sensationnelle a redonné espoir à toute son équipe. Mais son penalty manqué avant la mi-temps (repoussé sur la barre par Navas) a ensuite éteint l’idée d’une nouvelle remontada.

Laporta cherche à le convaincre de rester

Le sextuple Ballon d’Or ne participera pas à la suite de la compétition. Comme Cristiano Ronaldo, battu avec la Juventus par Porto. Leur double élimination marque la fin d’une époque. Peut-être aussi la fin d’une aventure inoubliable pour Messi. Rien ne dit qu’on le reverra en C1 avec le maillot blaugrana. A trois mois de la fin de son contrat, qui s’achèvera fin juin, le n°10 du Barça ne s'est pas encore prononcé concernant son avenir. Difficile de savoir s’il a déjà pris une décision, ou même avancé dans sa réflexion.

Depuis son retour à la présidence du club catalan, Joan Laporta, dont il est proche, fait tout pour le convaincre de rester. Mais il faudra des arguments sportifs solides pour retenir Messi, un an après sa demande officielle de départ. "Messi doit décider de son avenir, personne ne peut l'aider dans ce domaine, et il voit depuis longtemps que l'équipe grandit, estime son entraîneur Ronald Koeman. Et avec les changements que nous avons faits, avec les jeunes qui vont progresser, il ne peut pas douter de l'avenir de cette équipe."

Reste le volet financier. Avec ses gros problèmes de trésorerie, Barcelone ne peut pas proposer à son meilleur joueur un contrat similaire à celui dont il bénéficie depuis plusieurs années. Laporta arrivera-t-il à faire accepter une baisse de salaire significative à Messi? Ce sera l’un des points clés de ce dossier. En attendant, l’avenir de l’international argentin (142 sélections, 71 buts) alimente rumeurs et fantasmes.

Le PSG, une hypothèse sur la table

Le PSG est souvent cité comme une possible destination. Les caméras n’ont d’ailleurs pas manqué de s’attarder sur l’échange complice entre Messi et Di Maria sur la pelouse du Parc des Princes. Depuis plusieurs mois, les joueurs parisiens multiplient les compliments dans la presse. Neymar avait dégainé le premier en fin d’année dernière. Paredes ou Verratti lui ont emboité le pas. Leonardo lui-même a évoqué l’idée publiquement, même si le PSG cherche avant tout à prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé, qui courent jusqu’en 2022.

La Cadena Ser assure qu’une réunion était prévue avec Jorge Messi, son père, pour évoquer les particularités de la vie parisienne. Le rendez-vous avait été fixé dans l’une des maisons de Julio Iglesias à Punta Cana (République dominicaine) mais elle aurait été annulée après la réélection de Laporta.

Manchester City en rêve

Il y aussi l’option Manchester City. Le club anglais courtise Messi depuis plusieurs années et pourrait formuler une offre très attractive cet été. Avec la possibilité d’enchaîner par une expérience au New York City (propriété des Skyblues). Suffisant pour convaincre le natif de Rosario de venir s’installer en Angleterre avec femme et enfants? Si la Premier League est plus relevée que la Ligue 1, elle représente aussi un plus grand risque pour celui qui a joué toute sa vie à Barcelone. Dans un club et un championnat qu’il connait par cœur. Avec une équipe bâtie pour le faire briller. La perspective de retrouver Pep Guardiola, avec qui il a marché sur l’Europe pendant plusieurs années, pourrait tout de même le rassurer sur ce point, même si les deux hommes entretiennent une relation plus professionnelle qu’amicale.

Beckham l’attend à Miami

Reste la possibilité de quitter le Vieux Continent. David Beckham l’attend à bras ouverts à l’Inter Miami. La star anglaise, propriétaire de la franchise de Major League Soccer, a récemment clamé son ambition de faire venir les meilleurs joueurs de la planète, en citant Messi et Ronaldo. L’ensoleillement du sud de la Floride, le rapprochement géographique avec l’Argentine, le niveau abordable du championnat US et les moyens financiers à disposition représentent des atouts non négligeables. Selon la Cadena Ser, qui cite un membre de son entourage, "Messi jouera d’ici deux ans à l’Inter Miami". En attendant, le feuilleton continue.