PSG: l'impressionnante stat de Navas en Ligue des champions

Après avoir brillé contre le Barça mercredi soir (1-1) en 8e de finale de Ligue des champions, Keylor Navas impressionne avec une autre statistique. Le gardien costaricien n’a jamais été éliminé d’un match aller-retour de C1. De quoi rassurer le PSG pour la suite de son parcours européen?

Il est l’homme de la qualification du PSG pour les quarts de finale de Ligue des champions, avec un match nul concédé contre le Barça mercredi soir (1-1). Alors que son équipe ne trouvait pas de solutions offensives, Keylor Navas a su contrer les attaques catalanes. Le Costaricien a repoussé un penalty de Lionel Messi juste avant la pause, but qui aurait permis au Barça de mener 2-1 et de faire encore un peu plus douter des Parisiens déjà bien fébriles. Navas a su porter son équipe, et ce n’est pas la première fois.

Assurance tous risques?

En C1, l’ancien Madrilène ressemble à l’assurance tous risques, et brille avec une statistique impressionnante: il n’a jamais été éliminé d’un match aller-retour en Ligue des champions. Avec le Real, Keylor Navas a remporté trois C1: en 2016, 2017 et 2018, à chaque fois comme titulaire. Et quand cela s’est moins bien passé pour les Merengue, il était relégué sur le banc. En 2015, quand le Real est éliminé en demi-finale par la Juventus, c’est Iker Casillas qui garde les cages madrilènes. Et quand, en 2019, les Espagnols sont sortis dès les 8e de finale par l’Ajax, Keylor Navas est là aussi sur le banc, pendant que Thibaut Courtois est titulaire. Enfin, l’été dernier, le PSG est allé jusqu’en finale contre le Bayern.

Alors, quand Keylor Navas est là, rien ne peut arriver? Réponse en quarts de finale. Les matchs aller sont programmés les 6 et 7 avril, et les retours une semaine plus tard (13/14 avril). Le tirage au sort de quarts de finale et des demi-finales aura lieu le vendredi 19 mars à Nyon (12h).