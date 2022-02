PSG: "C’est mort à tous les niveaux", Rothen ne croit pas à une prolongation de Mbappé

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé peut négocier avec le club de son choix. Si l'attaquant du PSG a assuré ne pas avoir décidé où il jouera la saison prochaine, Jérôme Rothen ne le voit pas prolonger à Paris. Dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, le consultant a expliqué voir le phénomène de 23 ans partir gratuitement pendant l'intersaison.

L'étau se resserre autour de Kylian Mbappé alors que le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid approche à vive allure. Le mardi 15 février prochain (en direct sur RMC Sport 1), le PSG et son attaquant défieront le leader de la Liga au Parc des Princes.

>> PSG-Real en direct, l'avant-match

Avant d'affronter le club espagnol, le buteur de 23 ans a pris la parole en marge du succès contre Lille (5-1) en Ligue 1. L'occasion pour lui de confier qu'il n'avait pas encore décidé pour son avenir alors que son contrat se terminera au mois de juin. Si rien n'est acté, Jérôme Rothen ne le voit pas prolonger au PSG.

"Il faut le croire, oui (quand il dit que sa décision n'est pas prise). Mais après on connait Kylian et son entourage. La com' est bien ficelée parce que c’est le lot de ce joueur-là. C’est un joueur à part et unique. Il fait partie des meilleurs au monde, voire c’est le meilleur actuellement. A partir de là, tu es obligé de tout contrôler surtout quand tu as décidé de ne pas prolonger au PSG et de te retrouver libre de t’engager où tu veux à partir du 1er janvier, a estimé le consultant ce lundi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. S’il avait voulu éteindre l’incendie, il aurait pris sa décision. Bien sûr qu’il a des choses dans sa tête, mais la seule chose et moi je reste sur cette ligne-là: pour moi prolonger au PSG c’est mort à tous les niveaux. Encore plus par rapport à ce qu'il se passe depuis le début de la saison. Pour moi, il ne prolongera pas au PSG."

Rothen: "Etre le meilleur et éliminer le Real Madrid"

Avant d'affronter le Real Madrid en vue d'un billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé va nécessairement se trouver au coeur de l'attention. Courtisé depuis de nombreuses années par le club merengue et son président Florentino Perez, le Français a tenu à prendre les devants pour rappeler son implication intacte à Paris.

"Que sa décision ne soit pas prise pour aller au Real ou aller ailleurs, je ne sais pas. On ne sait jamais, a encore lancé l'ancien milieu du PSG et de l'équipe de France. [...] Et il n’aura qu’une envie, il l’a bien dit, c’est d’être le meilleur et d’éliminer le Real Madrid."

La performance de Kylian Mbappé face au Real lors de la double confrontation à venir pourrait s'avérer décisive selon Jérôme Rothen.

"Imaginez qu’il mette trois buts et les humilie et que c’est mal perçu, a relancé le membre de la Dream Team RMC Sport. Cela peut aussi être ça, s'il y a du chambrage parce que l’on ne sait pas comment on réagit après un but. Tout va être analysé et épié comme d’habitude parce qu’il s’appelle Kylian Mbappé. Au Real Madrid on peut lui en tenir rigueur."

Rothen ne trouve pas Mbappé perturbé par sa situation

Auteur d'un superbe début de saison avec le PSG, Kylian Mbappé montre jusqu'à présent un très bel état d'esprit et des performances remarquables sous les ordres de Mauricio Pochettino. Apparu à 30 reprises toutes compétitions confondues, le champion du monde 2018 a déjà marqué 20 buts et délivré 16 passes décisives. Des statistiques et un niveau de jeu qui font dire à Jérôme Rothen que le Français donnera tout pour Paris, et cela peu importe son avenir.

"Que lui n’ait pas encore pris sa décision définitive aujourd’hui, il faut le croire. Je pense qu’il n’est pas perturbé et quand on voit son match contre Lille dimanche soir, encore une fois, ou sa saison on se dit que non il n’est pas perturbé par sa situation. Là, il anticipe déjà la déferlante qu’il va y avoir avant le match contre le Real, a finalement estimé Jérôme Rothen. Moi je pense qu’il ne veut pas en parler et que dans sa tête il ne veut pas prolonger au PSG sinon il l’aurait déjà fait."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir les deux duels PSG-Real en Ligue des champions

Et l'ex-international tricolore aux 13 sélections de conclure sur les raisons qui font, selon lui, que l'attaquant de 23 ans ne prolongera pas à Paris: "Je pense encore une fois que, si le PSG avait un mince espoir de changer sa décision et de le prolonger, il aurait fallu changer des choses en interne. En termes d’image, en termes de niveau sur le terrain et dans le vestiaire. Je suis désolé mais Kylian Mbappé fait sa meilleure saison, il a fait des matchs incroyables alors que l’équipe était fantomatique. Vous croyez que quand il rentre chez lui il ne se dit jamais 'Comment ça on s’appelle le PSG et alors que l’on a tel ou tel joueur, comment Leonardo peut laisser faire certaines choses'. Je pense que Kylian a pris sa décision mais ne veut pas communiquer."