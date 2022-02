Lille-PSG: emmené par un Messi séduisant, Paris rassure à neuf jours du choc face au Real Madrid

Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Lille, ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (1-5). A l’image de Lionel Messi, auteur d’une partition convaincante, Paris a envoyé des signaux très positifs avant son duel au sommet face au Real Madrid, le 15 février, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Un ton au-dessus. Habitué à gagner sans convaincre ces derniers temps, le PSG a passé la vitesse supérieure sur la pelouse de Lille, ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Dans l’antre des champions de France, les joueurs de la capitale ne se sont pas contentés de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Ils ont également soigné leur partition, en proposant un spectacle séduisant. A l’image de Lionel Messi.

Dans une position plus axiale, le septuple Ballon d’or a posé de gros soucis à l’arrière-garde des Dogues. Ce rôle d’électron libre a permis au génie argentin de faire admirer sa qualité de passe et ses coups de reins ravageurs. Il en a aussi profité pour inscrire son 2e but en L1 d’un subtil ballon piqué (38e). Son 7e de la saison, toutes compétitions confondues.

Le bijou de Mbappé

Emmené par sa star argentine (qui a également touché la barre sur coup-franc), Paris n’a pas laissé beaucoup d’espoir au Losc, rapidement plombé par la fébrilité de son gardien Ivo Grbic. Déjà buteur lors de la dernière journée face à Reims (4-0), Danilo Pereira en a profité pour s’offrir un doublé, avec de la réussite (10e, 51e). Presnel Kimpembe a marqué le 3e but de sa carrière sur corner (32e).

Un peu moins en vue qu’à l’accoutumée, Kylian Mbappé a corsé l’addition d’un magnifique enroulé du droit à l’entrée de la surface (67e). Et pour une fois, le fait que son leader d’attaque soit plus discret est plutôt une nouvelle pour le club de la capitale. Après de longues semaines à dépendre de la magie de son n°7, l’équipe de Mauricio Pochettino a trouvé des solutions sans lui.

Kimpembe et Di Maria sortis prématurément

Le retour de sélection d’Achraf Hakimi, auteur d’une CAN remarquée avec le Maroc, a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. La montée en puissance de Nuno Mendes aussi. Le latéral portugais a été encore très remuant dans son couloir gauche, à l’image de son débordement amenant l’ouverture du score de Danilo. Dans l’entrejeu, Marco Verratti et Leandro Paredes ont affiché une réelle maîtrise face Benjamin André et Amadou Onana. De quoi rassurer tout le monde à neuf jours d’accueillir le Real Madrid au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Seule ombre au tableau, les sorties prématurées d’Angel Di Maria et Presnel Kimpembe. Les deux joueurs ont quitté le terrain en marchant, sans boiter. Mais leur état de santé sera tout de même à surveiller de près. Si on cherche les petits détails, Gianluigi Donnarumma n’a pas vraiment été impérial sur l’égalisation de Sven Botman, bien servi par Hatem Ben Arfa (28e). Mais pour le reste, le gardien italien a été impeccable.

Lille s’enfonce au classement

Pas de quoi entacher ce joli succès du PSG, qui ne s’était encore jamais montré aussi serein face à un gros du championnat cette saison. Les coéquipiers de Marquinhos comptent désormais 13 points d’avance sur l’OM en tête du classement. Le Losc est loin dans le rétro, à la 11e place. Les hommes de Jocelyn Gourvennec seront plus que jamais en quête d’exploit contre Chelsea, en 8es de finale de la C1 (22 février, 16 mars).