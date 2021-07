PSG: c’est officiel, Hakimi signe jusqu’en 2026

Le PSG a annoncé ce mardi la signature jusqu’en 2026 du latéral droit Achraf Hakimi (22 ans). L’international marocain, transféré de l'Inter pour environ 60 millions d'euros, est la troisième recrue du club parisien cet été.

Cette fois, le Paris Saint-Germain a sorti le chéquier. Après s’être assuré les recrutements sans indemnités de transferts du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, auteur de prestations remarquées à l’Euro, et du gardien italien Gianluigi Donnarumma, toujours en lice avec l’Italie, le PSG a réalisé un gros coup en signant le latéral droit marocain Achraf Hakimi (22 ans, 7 buts et 11 passes avec l'Inter en 2020-2021). Le club de la capitale a obtenu son transfert pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2026, contre environ 60 millions d’euros.

Des garanties au poste de latéral droit, enfin

Il ne restait plus que quelques détails à régler pour que l’international marocain devienne la troisième recrue parisienne de ce mercato estival. Achraf Hakimi est considéré comme l’un des meilleurs latéraux du monde et sort d’une grosse saison avec l’Inter, lui qui s’était déjà fait remarquer sous le maillot de Dortmund en 2019-2020 (9 buts et 10 passes décisives). Le Paris Saint-Germain a saisi l'opportunité et jeté son dévolu sur cette perle du poste pour renforcer un secteur de jeu où il accusait des manques ces dernières saisons, notamment lors du dernier exercice écoulé.

Ni Thomas Meunier, ni Alessandro Florenzi, pour ne citer que les plus récents titulaires du poste, n’ont apporté de sérieuses garanties sur la durée. Puissant physiquement et fort dans les duels, véloce, Achraf Hakimi est un latéral très offensif, très à l’aise techniquement, avec une présence dans la surface. Formé au Real Madrid, le Marocain s’est épanoui dans le système de jeu de Lucien Favre et de son dernier entraîneur en date, Antonio Conte. Désireux de rejoindre Paris, il va découvrir un nouveau style de jeu avec l'Argentin Mauricio Pochettino, en espérant qu'il y soit tout aussi à l'aise.