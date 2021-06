Pays-Bas-République tchèque: Wijnaldum portera un brassard spécial en soutien à la cause LGBTQ+

A l'occasion du huitième de finale de l'Euro 2021 entre les Pays-Bas et la République tchèque, dimanche, Georginio Wijnaldum portera un brassard "One Love" en soutien à la cause LGBT.

"C’est un message assez fort à nos yeux." En conférence de presse ce samedi, le sélectionneur néerlandais Frank de Boer a salué le choix de son capitaine Georginio Wijnaldum d'arborer un brassard spécial dimanche, pour le huitième de finale de l’Euro 2021 entre les Pays-Bas et la République tchèque. Ce brassard portera l’inscription "One Love" en soutien à la cause LGBT.

Pas de genou à terre

"Nous sommes contre toute forme d'exclusion et de discrimination. De cette façon, nous espérons soutenir tous ceux qui se sentent discriminés partout dans le monde", a fait savoir en début de semaine le nouveau joueur du PSG, soutenu par ses coéquipiers et son sélectionneur dans ce combat. Wijnaldum a aussi appelé l’UEFA à "protéger" les joueurs du racisme et affirmé qu’il "quitterait le terrain" si des bruits de singe venaient à nouveau à se faire entendre lors des matchs de l’Euro disputés à Budapest.

L'UEFA a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête disciplinaire pour une banderole homophobe déployée dans le stade de la capitale hongroise pendant Hongrie-Portugal (0-3), puis pour des soupçons de cris racistes lors de Hongrie-France (1-1).

Les joueurs de Frank de Boer n’ont toutefois pas prévu de mettre le genou à terre avant le coup d’envoi de leur huitième de finale face à la République tchèque, programmé à la Puskas Arena de Budapest.

"C’est super de jouer dans un stade plein. On est très heureux que ce soit à nouveau possible. Que tu sois hué ou encouragé, c’est le genre d’ambiance qui m’a toujours motivé quand j’étais joueur. Après tout, on joue pour ça, pour évoluer devant des tribunes pleines. Concernant le genou à terre avant le coup d’envoi, non on ne le fait pas, a indiqué Frank de Boer. Mais nous savons les valeurs que nous défendons. Notre capitaine Wijnaldum portera un brassard avec l’inscription "One Love" et c’est un message assez fort à nos yeux."

Sur un plan purement sportif, le vainqueur de ce match rejoindra le Danemark en quart de finale de l'Euro. La sélection de Kasper Hjulmand a composté son billet en écrasant le pays de Galles (4-0), ce samedi, avec notamment un doublé de Kasper Dolberg.