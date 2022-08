PSG: c’est officiel, la section féminine tient son nouveau coach

Comme annoncé par RMC Sport, Gérard Prêcheur est bien le nouveau coach du PSG féminin. Le club de la capitale a officialisé la nomination de l'ancien entraîneur de l'OL ce lundi matin.

C'est officiel, l'ère Gérard Prêcheur peut débuter dans la capitale. Comme annoncé par RMC Sport il y a une dizaine de jours, le technicien de 62 ans est le nouveau coach de la section féminine du Paris Saint-Germain. Il s'engage jusqu'en juin 2023, avec une saison supplémentaire en option.

"Je suis très honoré d’avoir été choisi pour démarrer ce nouveau cycle et je remercie le club pour sa confiance, à commencer par le président, a réagi Gérard Prêcheur sur le site officiel du club. Je suis maintenant impatient de débuter cette nouvelle saison. Notre équipe dispose de joueuses très talentueuses et j’ai la conviction que nous pouvons réaliser de grandes choses tous ensemble."

Il a convaincu partout où il est passé

Le club parisien était en quête d'un nouveau patron pour sa section féminine, après avoir écarté Didier Ollé-Nicolle pour comportement inapproprié auprès de ses joueuses. Le PSG va ainsi pouvoir tourner définitivement la page d'une saison également marquée par l'affaire Hamraoui-Diallo.

A 62 ans, Gérard Prêcheur a convaincu partout où il est passé. A la tête de l'équipe féminine de l'OL entre 2014 et 2017, il y a remporté trois titres de champion de France (2015, 2016, 2017) et deux Ligue des champions (2016 et 2017). En 2018-2019, il a remporté la coupe nationale et la coupe de la ligue en Chine, avec Jiantsu.