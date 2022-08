PSG-Nantes: Marquinhos a senti Messi et Neymar libérés

Marquinhos a souligné les belles performances de Lionel Messi et Neymar qu’il a senti à l’aise et libéré, dimanche lors de la victoire face à Nantes (4-0) lors du Trophée des champions.

Le PSG a inscrit son nom au palmarès du Trophée des champions pour la onzième fois en s’imposant avec la manière face à Nantes (4-0), dimanche. Une entrée en matière convaincante pour le premier match officiel Christophe Galtier sur le banc parisien. L’entraîneur semble avoir trouvé le système qui convient à l’équipe et notamment à Lionel Messi et Neymar, très en jambes, comme l’a noté Marquinhos, capitaine parisien.

"Le coach a réussi à sortir le meilleur des joueurs aujourd’hui"

"Ça s’est vu sur le terrain aujourd’hui, a noté le Brésilien à l’issue de la rencontre. Il (Messi, ndlr) était très à l’aise dans une position qu’il aime bien. Je pense que le coach a réussi à sortir le meilleur des joueurs aujourd’hui, ça s’est vu sur les performances de tout le monde, de Ney, de Messi."

"On voulait gagner peu importe la manière, mais avec la manière, c’est tant mieux, ajoute l’ancien joueur de l’AS Rome. On avait bien travaillé, on avait bien préparé et ça s’est vu sur le terrain, à la réalisation, l’équipe était compacte. On a fait ce qu’il fallait et le résultat il est là."

Paris s’offre déjà un titre, un an après avoir perdu la dernière édition du Trophée des champions contre Lille (1-0). " L’année dernière, il manquait pas mal de joueurs, c’est une saison qui avait commencé différemment, rappelle-t-il. Cette année, on a eu plus de vacances, on a pu faire une bonne préparation. La plupart des joueurs est ici depuis presque un mois, on voit la différence quand on une bonne préparation et une bonne période de vacances."

Le défenseur prend le soin de ne pas entrer dans le jeu des comparaisons entre les styles de Christophe Galtier et de Mauricio Pochettino, son prédécesseur. "Ce sont des philosophies et des schémas différents, conclut-il. On rentre dans une nouvelle étape. Il y a eu des belles choses l’année dernière et il y en a cette saison aussi. Il faut toujours voir le bon côté et oublier les mauvaises choses qui se sont passées."