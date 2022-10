PSG: "C'est un énorme coup de pression", juge Rothen sur les envies de départ de Mbappé

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen analyse le "coup de pression" de Kylian Mbappé, qui songe à quitter le PSG en raison des promesses non tenues par la direction après sa prolongation de contrat.

"Si c'est un joueur hors norme, il faut accepter qu'il y ait des réactions hors norme". Jérôme Rothen n'est pas surpris de voir Kylian Mbappé songer à quitter le Paris Saint-Germain dès que possible, comme rapporté ce mardi par RMC Sport. Pour l'ancien international français, cette réaction est la suite logique d'un mécontentement qui découle de promesses non tenues par la direction du club de la capitale.

"Qu'il y ait un mal-être, ça se voit depuis le début de l'année, constate Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC. Il y a une incompréhension par rapport à ce qui lui a été vendu et ce qu'il se passe réellement. Certains vont dire que c'est un enfant gaté, qu'il boude trop, qu'il doit faire abstraction de ce qui lui a été vendu parce qu'on est en cours de saison et que ça suffit les caprices. Je ne dis pas que les gens ont tort, mais Kylian a décidé d'y aller par la manière forte pour montrer aux gens son mécontentement".

"Les critiques fusent et il continue à bouder"

Si cette controverse prend de plus en plus d'ampleur en ce début de mois d'octobre, cela s'explique aussi par les "prestations très moyennes et moins bonnes qu'en début de saison" de Kylian Mbappé, selon Jérôme Rothen. "Il y a encore plus de frustration. Il y a tout qui se mélange dans sa tête. Il faut avoir joué au haut niveau, ou fait un sport de haut niveau, pour se rendre compte que plein de choses se percutent sur le plan mental", analyse le membre de la Dream Team RMC Sport.

"C'est un énorme coup de pression mis au club. Son attitude, il ne la cache pas. Les critiques fusent et il continue à bouder", observe Jérôme Rothen pour souligner la détermination de l'intéressé à faire bouger les choses. "Malgré les millions qu'on lui a donnés, ce mécontentement est réel, ajoute-t-il. Plein de choses dans le club lui déplaisent et il ne voit pas d'issue positive".

En faisant "peut-être fuiter des choses", Kylian Mbappé rappelle qu'il a prolongé pour deux ans plus une en option. Ce qui met le club dans une situation difficile pour l'été prochain. "Il faut aussi que les dirigeants rendent des comptes, conclut Jérôme Rothen. Il est peut-être temps de parler".