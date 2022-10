PSG: Mbappé songe à un départ dès janvier!

Kylian Mbappé pense à quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier 2023 lors du mercato hivernal selon les informations de RMC Sport. La relation de l'attaquant avec le club est désormais très tendue.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la relation est désormais très tendue. Derrière le visage serré et la moue régulièrement présentée par la star parisienne sur les terrains se cachent un réel sentiment de trahison. Le joueur estime que les promesses faites au moment de sa prolongation XXL l’été dernier n’ont pas été tenues. Mbappé songe même très sérieusement à partir en janvier 2023 lors du mercato hivernal et l’a clairement fait savoir à ses proches. Comme annoncé dès lundi soir par Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot sur RMC, la star tricolore pense bel et bien partir dès cet hiver.

"Aujourd’hui on a une situation inextricable avec un Kylian Mbappé au bout du rouleau. Aujourd’hui, Mbappé se fait tomber dessus par à peu près tout le monde. Les critiques sont très négatives, les supporters le jugent très négativement pour une succession de caprices, a estimé le membre de la Dream Team RMC Sport dès lundi soir. Il faut dire que Mbappé ne fait pas grand-chose pour redorer son image. Il s’enfonce lui-même dans cet esprit négatif. Au point qu’il peut lui arriver de dire que s’il y a une ouverture pour partir en janvier, il se cassera en janvier. En tout cas à la fin de l’année, s’est terminé. Parce que tout simplement il en a marre."

Campos se pose beaucoup de questions

En interne, l’attitude de Kylian Mbappé perturbe l’organisation du club au quotidien. Le conseiller sportif Luis Campos se poserait aussi beaucoup de questions sur la suite dans ces conditions. Resté très proche de Mbappé, le dirigeant portugais attend un éclaircissement de son rôle par rapport à son homologue Antero Henrique, chargé du recrutement sans poste officiel.

"Que chacun se demande 'Si mon patron me fait autant de promesses que cela et qu’à l’arrivée je me fais à ce point prendre pour un con, vais-je bien le vivre', a encore enchaîné Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Entre ce qu’on lui a dit et ce qu’il y a, très franchement je peux comprendre qu’il en ait parfois un petit peu marre. Entre les différentes humiliations comme le penaltygate, qui est fondamentalement pour les joueurs de ce niveau avec un tel ego peu importe le club une humiliation totale. C’était la première étape où finalement on a dit que ce n’était pas lui le patron. Soi-disant on devait construire autour de lui avec la promesse du numéro 9."

Sondé par RMC Sport, le board parisien estime qu’il s’agit d’un coup de pression du clan Mbappé pour peut-être influencer d’autres joueurs en interne sur l'idée que le projet du club manque de cohérence. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler d’un éventuel départ et se refuse à alimenter la polémique.