PSG: l’arrivée de Luis Campos comme conseiller sportif officialisée, un nouveau chapitre débute

Après plusieurs semaines de négociations puis la signature de son contrat la semaine passée, Luis Campos est officiellement nommé conseiller sportif du Paris Saint-Germain, annonce ce vendredi le club parisien. Le Portugais de 57 ans est le nouvel homme fort des champions de France.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Luis Campos est officiellement au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a annoncé ce qui n’était plus qu’un secret de Polichinelle ce vendredi sur son site internet. Le Portugais, âgé de 57 ans, débarque à Paris dans le rôle de conseiller sportif. Il sera le nouvel homme fort du PSG à la place de Leonardo, mis à l’écart à l’issue du championnat.

"Je suis heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain que je considère comme le club le plus ambitieux et le plus excitant du monde, a commenté Luis Campos. Je crois fort en lui et partage la vision de club." Le néo-dirigeant parisien aura en charge la performance, le recrutement et l’organisation de l’équipe professionnelle masculine. "L’apport de Luis à notre équipe montre les ambitions que nous avons au club, à la fois sur et dehors du terrain, se félicite le président Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG attire les meilleurs talents et nous sommes ravis que Luis rejoigne notre famille."

Et maintenant, la quête d'un nouveau coach

Avec Luis Campos, le PSG s’offre les services d’un redoutable recruteur, homme de réseau et fin connaisseur du ballon rond. Proche de Kylian Mbappé qu’il a côtoyé à ses débuts à l’AS Monaco, c’est lui qui a façonné l’effectif de l’équipe monégasque, sacrée championne de France en 2017. A Lille, c'est encore lui qui réalise un gros travail en bâtissant un groupe également titré sous les ordres de Christophe Galtier en 2021.

Cette signature enfin officielle, la direction parisienne et son nouvel homme fort vont désormais s’attaquer à d'autres dossiers très chauds, à commencer par le départ de Mauricio Pochettino et la quête d’un nouvel entraîneur.