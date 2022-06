Mercato: en partance du PSG, Pochettino souhaiterait revenir en Premier League

Selon The Telegraph, Mauricio Pochettino aimerait retrouver un banc en Angleterre. L’entraîneur argentin, que le PSG ne souhaite pas conserver, serait tenté par un come-back en Premier League. Reste à savoir où il pourrait rebondir.

La carte du déni. En attendant que son sort soit officiellement réglé, Mauricio Pochettino fait comme si de rien n’était. Lors de ses interventions publiques, dans la presse ou sur les réseaux, l’entraîneur argentin continue de se projeter sur la saison à venir avec Paris. Une manière de rappeler qu’il possède encore un an de contrat avec les champions de France et qu’il ne démissionnera pas. "Chaque semaine on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses", a-t-il notamment déclaré sur Esport 3, une chaîne de télévision catalane.

Malgré cette posture, Pochettino sait qu’il ne poursuivra pas sa mission entamée en janvier 2021. Selon nos informations, les dirigeants du PSG lui ont déjà annoncé qu’il ne resterait pas en poste cet été. Le coach de 50 ans fait les frais du spectacle décevant proposé par son équipe ces derniers mois et de l’élimination traumatisante face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions. Selon L’Équipe, ce divorce pourrait coûter près de 15 millions d’euros au club de la capitale.

Manchester United a préféré Ten Hag

Reste à savoir où Pochettino va pouvoir rebondir après avoir encaissé son chèque. Selon The Telegraph, l’ancien manager de Tottenham et de Southampton aimerait bien revenir en Premier League, où il a officié durant six ans (2013-2019). Manchester United a un temps envisagé sa candidature pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, mais les Red Devils ont finalement choisi de miser sur Erik ten Hag. Les Spurs auraient éventuellement pu lui offrir un deuxième mandat, mais Antonio Conte a décidé de rester dans le nord de Londres.

Si le futur de Pochettino semble aujourd’hui incertain, le PSG n’a pas encore annoncé qui serait son prochain entraîneur. Selon nos informations, un accord est en passe d’être trouvé avec Zinedine Zidane. Mais le dossier n’est pas bouclé, à l’heure où Luis Campos a débarqué dans l’organigramme en tant que conseiller sportif.