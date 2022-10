PSG: Campos assure être "très content" à Paris et ne pas vouloir partir

Au micro de RMC Sport ce mardi soir, Luis Campos a démenti toute volonté de quitter le PSG en même temps que Kylian Mbappé dans un avenir proche.

Luis Campos dément pour Kylian Mbappé, mais aussi pour lui-même. Au micro de RMC Sport, mardi soir avant PSG-Benfica, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a nié réfléchir à un départ dans les prochains mois, notamment en janvier comme évoqué pour le champion du monde français.

Je suis ravi, très content d'être là

"Je suis très fier d'être au PSG", a affirmé Luis Campos, une heure avant le coup d'envoi du match de Ligue des champions contre Benfica au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1). "C'est une énorme opportunité pour moi de faire un truc extraordinaire dans une ville extraordinaire comme Paris et dans un club extraordinaire comme le Paris Saint-Germain. Je suis ravi, très content d'être là", a-t-il ajouté.

"J'arrive tous les jours avec une énergie énorme"

"Je vous assure que j'arrive tous les jours avec une énergie énorme pour au final, quand je partirai, avoir quelque chose de spécial au palmarès", a conclu le dirigeant portugais, qui dispose d'un contrat de trois ans avec le PSG.

En septembre dans Rothen s'enflamme sur RMC, Luis Campos avait estimé que le PSG n'avait pas fait un bon mercato. "On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. (...) Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet", avait-il déploré, faute d'avoir pu recruter un attaquant supplémentaire et un défenseur central.