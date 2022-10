EN DIRECT - PSG-Benfica: les Portugais privés de David Neres

Petit tacle la communication de Mbappé

Emmanuel Petit, champion du monde 1998 désormais consultant pour RMC Sport, a taclé la communication de Kylian Mbappé, lundi dans Rothen s'enflamme, après la l'affaire du "pivot gang".

"Ces dernières semaines, je le trouve hors sujet dans sa communication, a expliqué notre consultant. Je trouve qu’il se déplace de plus en plus du sujet central, qui est le jeu et le terrain. Il en fait de plus en plus une affaire personnelle."

"Certes, j’entends des rumeurs comme quoi des promesses n’ont pas été tenues, mais j’ai envie de lui dire: ‘Kylian, grandis, c’est la vie’. C’est tous les jours pareil. On te fait des promesses que personne ne tient la plupart du temps, est-ce qu’il faut pour autant s’arrêter de travailler et remettre tout en question? Bien sûr que non. C’est ce qu’on appelle la vie de tous les jours, la vie des grands, celle des adultes. Kylian, plus vite tu auras réglé tes problèmes avec toi-même, plus vite tes performances s’en ressentiront sur le terrain et tes relations avec le public et tes coéquipiers retrouveront un certain apaisement."