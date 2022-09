PSG: "Comme un puzzle...", Luis Campos raconte sa méthode dans Rothen s’enflamme

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain, est longuement revenu sur sa façon de travailler, notamment durant le mercato.

C’est l’homme fort du PSG. Après l’ère Pochettino, le club de la capitale a décidé cet été de confié des hautes responsabilités à Luis Campos, nommé conseiller football du club parisien. Après avoir appelé Christophe Galtier (le duo a hissé le Losc au sommet de la Ligue 1 en 2021), le dirigeant portugais (58 ans) a piloté le recrutement estival du PSG.

Très rare dans les médias, il a accepté d’en dire plus sur sa façon de travailler, vendredi, dans Rothen s’enflamme sur RMC : "Le puzzle est un bon exemple pour comprendre ma méthode. Il faut trouver les bonnes pièces. Pas seulement dans le onze idéal que donne Christophe Galtier... Il faut aussi trouver des joueurs de qualité, en accord avec le projet du club, de l’équipe. Et qui sont capables de se connecter entre eux et de créer une équipe. Comme dans un puzzle, il faut que les pièces fassent "clic" entre elles." Ce n’est pas facile. Il faut trouver les bonnes pièces. Pas seulement les joueurs mais aussi ce qui est autour d’eux."

"Si on met la Tour Eiffel au milieu des tours de Manhattan..."

Si Luis Campos reconnait qu’il est souvent associé au mercato ("une partie de ma vie est dédiée au recrutement"), il doit aussi veiller à trouver une bonne cohésion pour que l'équipe soit performante. Et Luis Campos de développer toujours de façon très imagée : "La Tour Eiffel est très jolie. Les tours à Manhattan le sont aussi. Mais ce sont deux puzzles très différents. Si on met la Tour Eiffel au milieu des tours de Manhattan, les personnes ne verront pas toute sa splendeur. Cela veut dire qu’il faut faire les bons puzzles. Même si on met une petite photo de la Tour Eiffel dans le puzzle de Manhattan, ça ne fonctionnera pas", conclut le conseiller parisien.