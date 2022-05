PSG: Coach, mercato... Al-Khelaïfi promet des annonces la semaine prochaine

Sollicité par de nombreux médias au cours d'une journée un peu folle pour le Paris Saint-Germain lundi, marquée par la première conférence de presse de Kylian Mbappé depuis la signature de son nouveau contrat avec le club de la capitale, le président du club Nasser Al-Khelaïfi a abordé la suite au micro de Canal+.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Alors que se dessinent sous nos yeux les contours du nouveau projet du PSG articulé autour de sa star Kylian Mbappé et d’un nouveau directeur sportif - pas encore officialisé mais déjà à l'oeuvre -, nommé Luis Campos, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a promis de faire des annonces très prochainement. "Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements", a-t-il indiqué à Canal+ alors qu’il était interrogé sur la nature du prochain mercato.

Al-Khelaïfi: "Pochettino ? Vous le saurez la semaine prochaine"

Tout semble ficelé du côté du Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé devrait bientôt obtenir un aperçu très concret des garanties sportives qu’il a obtenues avant de s’engager jusqu’en 2025 avec le PSG. Cet événement, salué par le Parc des Princes lors de la dernière journée et l’éviction du directeur sportif Leonardo ont marqué le début des grandes manœuvres de l’été pour le Paris Saint-Germain. La prochaine victime de la reprise en main d’un projet sportif à l’arrêt pourrait se nommer Mauricio Pochettino. L’actuel entraîneur se sait menacé à l'issue d'une première saison complète pour la moins décevante à bien des égards.

Bien qu’il ait pour lui de s’entendre parfaitement avec Kylian Mbappé, la pierre angulaire de ce nouveau projet, ce qui n’est pas rien, le technicien argentin devrait être remplacé par un entraîneur plus jeune. "On ne parlera pas de ça aujourd'hui (hier, lundi). Pour l'instant on a Mauricio Pochettino, on le respecte. Vous le saurez la semaine prochaine", a balayé Nasser Al-Khelaïfi au micro de Canal+.