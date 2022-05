PSG: présent à Madrid début mai, Mbappé assure qu'il s'agissait juste d'un voyage avec son ami Hakimi

Dans un entretien à Marca, Kylian Mbappé est revenu sur les circonstances de son voyage à Madrid, le 9 mai dernier, en pleine période d'incertitudes quant à son avenir. Celui qui a prolongé son contrat avec le PSG assure que ce séjour n'avait aucun lien avec un éventuel transfert au Real Madrid.

Le 9 mai dernier, Kylian Mbappé s'était rendu à Madrid, en compagnie d'Achraf Hakimi, pour un voyage faisant grand bruit alors que l'attaquant du PSG n'avait pas encore annoncé de décision quant à son avenir. S'il a prolongé depuis pour trois saisons avec le club parisien, l'international français avait alimenté la rumeur d'un départ au Real Madrid par ce déplacement, qu'il assure sans lien.

Un voyage avec son ami Hakimi

Dans un entretien ce mardi à Marca, un quotidien madrilène, Kylian Mbappé est revenu sur son excursion touristique: "J'étais à Madrid parce que Achraf Hakimi m'a demandé d'y aller avec lui. Je le referais probablement. Je ne suis pas allé à Madrid pour que les gens parlent, a assuré Mbappé. J'y suis allé avec Achraf à bord d'un vol privé, en changeant nos noms et tout pour que personne ne puisse me voir à l'aéroport. Nous sommes allés au restaurant et quelqu'un l'a dit."

Sergio Ramos, lui aussi présent, avait déjeuné avec ses deux coéquipiers à Madrid, postant une photo en story sur son compte Instagram. "Je suis allé à l'hôtel, je me suis détendu puis je suis allé au restaurant et tout le monde m'a vu, a expliqué Mbappé. Mais ce voyage, c'était pour Achraf."

Ce voyage n'était pas resté secret très longtemps par conséquent mais quelques jours plus tard, Kylian Mbappé prenait sa décision de rester en France, au PSG, au sein "de sa maison". Depuis, les supporters espagnols et les médiaux locaux digèrent difficilement l'annonce du champion du monde 2018, qui rêvait enfant de jouer pour le Real Madrid. "Le rêve, c'est bien, mais aujourd'hui, je ne suis concentré que sur mon nouveau contrat. On ne sait jamais ce qui peut arriver", a répondu Mbappé, qui a désormais rendez-vous avec l'équipe de France pour la Ligue des nations en juin.