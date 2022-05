PSG: Gharbi, Kari, Fernandez-Veliz... ce que le club propose à ses jeunes

Les clubs français avaient jusqu’au 30 avril pour faire connaître leurs intentions à leurs jeunes éléments. Contrats professionnel, stagiaire, aspirant ou libérés, c’est une période charnière pour les joueurs. Tour d’horizon sur la génération 2004 du centre de formation du Paris Saint-Germain.

Louis Mouquet (Gardien de but)

Numéro 2 chez les U19 derrière Lucas Lavallée, Louis Mouquet devrait être numéro 1 la saison prochaine alors que l’ancien Lillois va intégrer plus durablement le groupe professionnel. Le PSG a fait une proposition de contrat pro à l’international U18 portugais.

Nehemiah Fernandez-Veliz (Défenseur central)

Auteur d’une deuxième partie de saison convaincante, l’ancien défenseur de Sarcelles devrait signer un premier contrat professionnel dans les prochaines semaines alors que certaines écuries ont tenté leur chance. Le Français s’est déjà entraîné à plusieurs reprises avec le groupe de Mauricio Pochettino cette saison.

Younes El Hannach (Défenseur central)

Il représente peut-être la plus grosse progression dans l’effectif U19 cette saison. Pas de suspense pour le Franco-marocain puisqu’il a signé un contrat jusqu’en 2025.

Vimoj Muntu Wa Mungu (Latéral gauche)

Si vous allez observer un match de jeune du Paris Saint-Germain, la prochaine chose qui va vous frapper chez Vimoj Muntu Wa Mungu, c’est sa taille. Le latéral gauche est un petit joueur, mais après quelques minutes, vous allez découvrir un véritable soldat, qui a des appuis très surprenant pour son gabarit. Son arrivée à maturité sera peut-être un peu plus longue, mais le défenseur a prouvé cette saison qu’il pouvait rêver d'une carrière professionnelle. Le club lui a fait une proposition dans ce sens qu’il devrait accepter.

Jordan Monteiro (Latéral gauche)

Arrivé il y a deux ans en provenant du FC Metz, Jordan Monteiro ne sera pas conservé. International U18 portugais, le latéral gauche dispose d’intérêts pour un contrat professionnel au Portugal et en Espagne. Le Paris Saint-Germain a souhaité laisser la place pour la progression d’autres éléments. Jordan Monteiro n’entrait pas dans les plans du staff cette saison.

Hugo Lamy (Latéral droit)

Derrière Moutanabi Bodiang (2003) dans la hiérarchie, Hugo Lamy a toujours répondu présent quand Zoumana Camara a fait appel à lui. Les 2003 ne pourront plus évoluer avec les U19 la saison prochaine et Hugo Lamy devrait avoir plus d’espace pour progresser. Le club lui a fait une proposition sans que la nature de cette proposition ait filtrée pour l’instant.

Ayman Kari (Milieu de terrain)

Pour beaucoup d’observateurs, Ayman Kari est la révélation du centre de formation cette saison. Le milieu de terrain technique, capable d’avoir un gros volume de jeu a enchainé les prestations de haut niveau. A tel point que plusieurs clubs importants en Europe font le forcing pour lui faire signer son premier contrat professionnel. Mais le natif d’Ivry-sur-Seine donne toujours sa priorité au Paris Saint-Germain. Une proposition lui a été faite et les négociations sont avancées. Kari espère avoir un signe sportif du club d’ici la fin de la saison pour lui montrer qu’une évolution rapide est possible alors qu’il ne s’entraîne pas régulièrement avec l’équipe première.

Wilson Odobert (Ailier)

Néo-international U18 Français, Wilson Odobert a reçu une proposition de contrat professionnel. Le joueur était encore en réflexion ces dernières semaines.

Mehdi Ganouni (Milieu offensif)

Petit gabarit très technique, Mehdi Ganouni n’a pas vraiment eu sa chance cette saison. Titulaire sur certaines rencontres de Gambardella, que la génération 2003 ne pouvait pas disputer, Mehdi Ganouni est libre de tout contrat et va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison.

Ismaël Gharbi (Milieu offensif)

Ismaël Gharbi est le joueur le plus médiatisé de la génération 2004. Déjà apparu en Coupe de France et lors de Trophée des champions avec les professionnels, le milieu est en discussions depuis plusieurs mois avec les dirigeants parisiens. Intégré tous les jours à l’entraînement avec le groupe de Mauricio Pochettino, Gharbi a donné des signes positives à sa direction ces dernières semaines. Comme la plupart de ses coéquipiers, le joueur qui pourra jouer avec la sélection française, espagnole ou tunisienne, aimerait connaître avec précision la place qui lui sera faite la saison prochaine avant d’acter son choix.

Ils vont aussi quitter le Paris Saint-Germain

Peu apparus en match avec le groupe U19, Jouvence Americo, Yohan Tade, Zoumana Bagbema n’ont pas reçu de proposition de contrat pour la saison prochaine et sont donc libres de rejoindre un autre club sans indemnité de formation.