PSG: déjà appelé avec la France, Gharbi a reçu une convocation des U18 de l'Espagne

Selon les informations de RMC Sport, Ismaël Gharbi (17 ans), milieu de terrain du PSG, a reçu une conviction de la fédération espagnole pour participer à un stage en février. Il compte déjà deux sélections avec les jeunes français.

Un nouveau jeune du PSG suscite les convoitises. Pas d’un club rival cette fois, mais d’une sélection. Selon les informations de RMC Sport, Ismaël Gharbi (17 ans) a été convoqué par la Fédération espagnole (RFEF) pour un rassemblement fin février avec un match contre le Danemark. Le joueur est déjà international français U18 (deux sélections) mais dispose également de la nationalité espagnole, et la RFEF lui fait les yeux doux.

Le Parisien ne devrait pas pouvoir répondre favorablement car le rassemblement n’est pas sur une date FIFA. Le PSG devrait donc conserver son joueur pour pouvoir préparer la Youth League et la réception du FC Séville le 1er mars. Formé au club, le natif de Paris a effectué ses grands débuts avec l’équipe première cette saison en disputant trois matchs (lors du Trophée des champions et deux en Coupe de France).

Ce petit gabarit (1,73m) s’entraîne régulièrement avec le groupe pro qu’il a intégré dès la préparation estivale. Il est aussi l’un des artisans du beau parcours parisien en Youth League. Le podcast Scouting de RMC lui a récemment consacré un épisode.

Du sang froid et un gros caractère

"Il a une grosse qualité, c’est que dans la surface, le temps s’arrête pour lui, y confiait notre consultant Mathieu Bodmer. Ça n’a pas de prix. On a tous joué au foot et dans la surface, il y a beaucoup de joueurs qui bégayent. Mais surtout à cet âge-là. Si aujourd’hui, il a déjà le sang froid et qu’il est capable de faire le geste juste au bon moment, imagine avec l’expérience et les répétitions à l’entraînement ou en match… Ça risque d’être pas mal."

Le jeune joueur est aussi doté d’un bon caractère. "Moi, je préfère un joueur de caractère, tranche l’ancien joueur du PSG. Le football, c’est le plus beau métier du monde, mais c’est aussi le plus difficile, parce que tu as une concurrence au quotidien avec tes amis, qui sont en même temps tes adversaires. C’est un métier très compliqué, concurrentiel. Au PSG, il y a 25-30 internationaux de très haut niveau, il faut être prêt. Donc avoir du caractère, ça ne me pose pas de problème. Mais il faut l’utiliser à bon escient, pour que ça ne se retourne pas contre toi ou le groupe. Que tu ne manques pas de respect à ton coach, ton président ou aux joueurs qui sont plus âgés dans le groupe. Mais dire: ‘J’ai envie de jouer’, ça ne me dérange pas. Il est ambitieux et il a raison."