PSG: après les pros, les jeunes s'écroulent aussi en Youth League

Le PSG a été éliminé dès les quarts de finale de la Youth League après sa défaite ce mercredi à domicile contre Salzbourg (1-3). Après avoir mené grâce à un but express d’Edouard Michut, les Parisiens se sont écroulés après la pause sur deux grosses erreurs défensives.

Qualifiés dans la douleur au tour précédent contre Séville, le PSG pensait avoir fait le plus dur ce mercredi lors de son quart de finale de Youth League contre Salzbourg. Mais après un but marqué dans les premières secondes du match, l’équipe entraînée par Zoumana Camara a fini par craquer et s’est incliné à domicile au Camp des Loges (1-3). Le tout sous les yeux de Kimpembe, Nuno Mendes, Bernat, Kehrer, Danilo, Dagba, Dina Ebimbe et Xavi Simons, venus encourager les U19.

"On a des joueurs très jeunes dans la compétition et plus on avançait plus on l’a senti. Aujourd’hui on a eu l’impression de jouer des adultes, a réagi l’entraîneur francilien après l’élimination des siens. C’était des joueurs avec beaucoup plus de maturité et qui sont capables de répondre dans l’impact et l’intensité physique pendant 97 minutes. Là où nous on est capables d’élever notre niveau pendant 45 minutes. Mais dans ces 45 minutes, il fallait tuer le match. On a eu les situations, on ne l’a pas fait. Cette équipe de Salzbourg elle a chaviré mais elle n’a pas coulé. Derrière en deuxième période on a un peu déjoué et ils logiquement remporté le match sur les 97 minutes jouées."

A l’image de la déroute des pros, sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions, les titis ont une nouvelle fois montré leur limite mentale. Même score et même conséquence: les U19 du PSG prennent la porte sur la scène continentale. Salzbourg disputera le Final Four à Nyon les 22 et 25 avril prochains.

Michut un buteur record

En l’absence de Xavi Simons, suspendu pour ce choc contre les Autrchiens, c’est l’autre crack du PSG qui s’est illustré. Après seulement onze secondes de jeu, Edouard Michut a marqué le premier but de ce quart de finale, son deuxième dans l’épreuve cette saison après celui marqué lors du succès à Leipzig en novembre (1-4).

Le milieu parisien de 19 ans en a profité pour s’offrir le record du but le plus rapide de l’histoire de la Youth League (1-0, 1e).

Aligné au poste de numéro 10 derrière le prometteur Sekou Yansane, celui qui a effectué quatre apparitions avec les pros de Mauricio Pochettino en Ligue 1 et en Coupe de France a ensuite essayé de d’accélérer pour mettre son équipe à l’abri. En vain.

Malgré une possession de balle largement en faveur des titis avant la pause (58%), c’est bien Salzbourg qui a mieux terminé le premier acte. A quelques minutes de la mi-temps, Le PSG s’est fait surprendre par l’égalisation d’Oumar Diakite pour Salzbourg (1-1, 37e).

Deux énormes boulettes pour couler Paris

La seconde période a ensuite tourné au cauchemar pour les espoirs parisiens. Si les pros du PSG ont eu besoin de 17 minutes pour toucher le fond à Santiago Bernabeu, les jeunes joueurs franciliens ont cédé en 9 minutes.

Après celle de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions contre le Real Madrid, les gardiens du PSG se sont mis au diapason avec deux belles boulettes pour la Youth League. Jusque-là auteur de plusieurs beaux arrêts après le retour des vestiaires, Lucas Lavallée a tenté de sortir au-devant de l’attaquant adverse à près de 30 mètres de ses cages. Une sortie qui ne s’imposait clairement pas et qu’il a immédiatement payé. Le gardien de 19 ans s’est blessé après avoir été percuté par le joueur de Salzbourg et a dû sortir.

Sur son premier ballon, 9 minutes après son entrée en jeu, son remplaçant Louis Mouquet n’a pas été verni. Si le gardien suppléant a signé un bel arrêt sur une frappe près du poteau, il s’est troué presque aussitôt sur une tête de Simic. En essayant de capter le ballon, le jeune portier l’a envoyé au fond de ses propres filets (1-2, 72e).

Dans le temps additionnel et sur une relance ratée dans l’axe par un défenseur central, comme celle de Marquinhos sur le troisième but de Karim Benzema en C1, Luka Reischl a marqué le troisième but autrichien et enterré les espoirs du PSG (1-3, 92e).

Au terme d’une seconde période catastrophique, le PSG a donc pris la porte en Youth League. Non sans une ultime échauffourée après le coup de sifflet final. Le voilà peut-être le principal changement par rapport au PSG en Ligue des champions. Cette fois, la frustration a conduit à l’explosion.