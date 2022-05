PSG: "affecté" par la fronde des supporters, Pochettino ne veut pas banaliser le 10e titre

Dans un entretien à Europe 1, Mauricio Pochettino s'est dit "affecté" par la situation actuelle avec les Ultras du PSG, en fronde à l'image du CUP, qui a célébré la semaine dernière le dixième titre de champion de France en dehors du Parc des Princes. Pour le technicien argentin, il ne faut pas banaliser ce nouveau trophée.

Arrivé en cours de saison dernière, en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n'avait pas réussi à inverser la tendance avec le PSG, laissant filer le titre de champion de France au LOSC. Cette année, le club parisien a conquis sa première étoile grâce au dixième titre obtenu dès la 34e journée, après un nul face au RC Lens (2-2).

Mais dans un contexte de fronde des Ultras, déçus notamment par une nouvelle élimination en Ligue des champions, mais aussi par le style de jeu de l'équipe de Pochettino et certains choix de la direction, le PSG n'a pas connu un emballement général pour la conquête de ce nouveau titre.

"Les attentes étaient élevées. Il est clair que l'objectif principal du Paris Saint-Germain ces dernières années a été la Ligue des champions, mais le 10e titre d'un club de 50 ans ne doit pas être sous-estimé, a jugé Mauricio Pochettino dans un entretien à Europe 1. 50 ans d'histoire, 10 titres. Je pense que cela nous place dans une bonne position en France et il est vrai que cela peut sembler peu pour un club comme le PSG qui veut toujours gagner la Ligue des champions. Parfois, cela nous joue des tours."

Pochettino est "affecté" par la situation avec les supporters

Le Collectif Ultras Pinot (CUP) avait décidé de fêter le titre à l'extérieur du Parc des Princes, justifiant que "seuls les supporters ont été à la hauteur" en cette fin de saison. L'incompréhension a régné du côté de la direction et des joueurs, à l'image de Neymar qui a parlé d'un boycott "surréaliste". "Ils vont se lasser de me siffler parce qu'il me reste encore trois ans de contrat", avait réagi le Brésilien, l'une des cibles des critiques.

"Je pense que nous devons donner de la valeur à ce titre car nous devons cimenter l'histoire du club avec des titres, a poursuivi Pochettino, qui ne veut pas banaliser la performanc. Je suis arrivé l'année dernière, l'équipe était troisième au classement, avec beaucoup de problèmes, avec 12 joueurs blessés, le COVID... nous n’avons pas gagné le championnat et c'était une grande frustration. C'est pourquoi il faut lui donner de la valeur, même s'il est vrai que la déception a été grande de ne pas gagner la Ligue des champions."

Mauricio Pochettino juge par ailleurs qu'on "minimise" parfois la Ligue 1. L'entraîneur du PSG se dit en tout cas touché par la situation actuelle avec les supporters. "Bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Nous avons connu des matchs au Parc des Princes où vous êtes triste parce que vos fans n'encouragent pas l'équipe. C'est quelque chose qui vous affecte, a réagi Pochettino, sous contrat jusqu'en 2023. Nous avons toujours parlé de l'atmosphère ici et cette situation me rend triste, elle m'affecte parce que j'étais un joueur du PSG et maintenant je suis entraîneur dans ce club. J'espère que ce sera résolu."