PSG: "Il a créé sa chaîne Twitch par haine des journalistes", les relations conflictuelles de Luis Enrique avec la presse

En pole pour devenir l’entraîneur du PSG, Luis Enrique (53 ans) s’est distingué par ses bons résultats sportifs, son style de jeu mais aussi son caractère très affirmé quand il était joueur, puis entraîneur.

Une précision d’entrée: ne l’appelez jamais Enrique. Fred Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, prévient: si Luis Enrique signe au PSG, il faudra bien prendre le soin de l’appeler par son prénom en entier (Luis Enrique, soit Louis-Henri en français) ou par son surnom "Lucho". Car Luis Enrique Martinez Garcia (de son nom complet) est un homme au caractère bien trempé, doté d’un CV plutôt séduisant avec ses neuf titres conquis au Barça (2014-2017), dont une Ligue des champions (2015) et deux Ligas (2015, 2016).

"Il y a eu des conflits avec les stars du Barça"

"C’est un excellent entraîneur et personne ne doute de ça en Espagne, poursuit Hermel. C’est le premier entraîneur qui a su faire évoluer le jeu du Barça après ceux qui ont suivi Guardiola (parti en 2012). Il y a eu Tito Vilanova (2012-2013) et Tata Martino (2013-2014). Il a réussi à faire évoluer le jeu du Barça même avec Messi devant. Le Barca était devenu trop prévisible, il l’a rendu beaucoup plus direct. Il a gagné une Ligue des champions, deux Ligas. Il y a eu des conflits avec les stars du Barça parce que le vestiaire était très compliqué à gérer."

Notre consultant met ainsi le point sur un trait qui définit le possible successeur de Christophe Galtier: un caractère très affirmé qui a notamment mis un jour Lionel Messi sur le banc. "Il (Messi) revenait de vacances après Noël, tout début janvier et à l’époque le président était venu voir Messi en lui demandant s’il voulait la tête de Luis Enrique et Messi avait répondu: ‘non, je veux qu’on me foute la paix’, rappelle Fred Hermel. S’il signe au PSG, je trouve que c’est une très bonne recrue. Il n’a pas peur, a de la personnalité. Vous vous souvenez du nez en sang de Luis Enrique lors du Mondial 1994 après un coup de coude de Tassoti. C’était un joueur avec une énorme personnalité et c’est un entraîneur avec une énorme personnalité. C’est quelqu’un de très intelligent."

Le côté conflictuel de Luis Enrique laisse augurer une relation complexe avec la presse, ce qui devrait trancher avec la proximité installée par Christophe Galtier. "On va passer au côté négatif, c’est quelqu’un qui déteste absolument les journalistes, poursuit Fred Hermel. Il a une haine viscérale des journalistes, c’est compliqué au quotidien."

Fred Hermel : "Luis Enrique serait une très bonne recrue pour le PSG", et Marseille : pas de Gallardo ni de Fonseca ? – 18/06 10:41

Il s’était d’ailleurs échiné à contourner les médias lors de la dernière Coupe du monde sur le banc de l’Espagne en créant une chaîne Twitch. "Il avait créé cette chaine par haine des journalistes, conclut Fred Hermel. Il disait peu de choses en conférence de presse mais préférait réserver ça pour les supporters le soir. La Fédération n’était pas très contente que le soir de la défaite en huitième de finale contre le Maroc, on se retrouve avec Luis Enrique qui fait le beau sur Twitch le soir. Cette forte personnalité peut gêner. Il ne laisse pas indifférent. Je ne crois pas qu’il parle français mais il saura rapidement s’exprimer en français, il parle déjà italien, espagnol, anglais. C’est quelqu’un de très doué et d’intelligent. C’est un entraîneur à poigne, qui maitrise tous les ressorts tactiques. Ce n’est pas un dogmatique. Il a une idée de jeu mais sait faire évoluer le système s’il a besoin. C’est vraiment bien pour le PSG par rapport à certains entraineurs en devenir qui étaient cités. On a à faire à quelqu’un qui a entraîné une grande équipe et une grande sélection comme l’Espagne."