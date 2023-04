PSG: "Je ne sais pas si on va rester à Paris", confie la compagne de Sergio Ramos

Pilar Rubio, compagne de Sergio Ramos et mannequin, a évoqué l'avenir incertain de son mari au PSG lors d'une conférence de presse liée à la sortie de la nouvelle collection de bikinis Selmark.

En fin de contrat dans deux mois au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Un flou autour de sa carrière qui inquiète sa compagne Pilar Rubio, mannequin espagnole, questionnée sur l'avenir de son homme lors d'une conférence de presse en marge du lancement de la nouvelle collection de bikinis Selmark.

"Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir (en Espagne), a ainsi confié la femme de Ramos. Et le pire c'est que je ne le saurai qu'au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet", a-t-elle poursuivi devant la presse, précisant toutefois se sentir heureuse dans la capitale française.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Sergio Ramos au PSG, le néant avant le rebond

Arrivé libre en 2021 au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n'avait que très peu joué lors de sa première saison dans l'Hexagone, en raison d'une blessure au mollet qui l'avait privé de l'Euro auparavant (13 matchs toutes compétitions confondues, 300 minutes de jeu seulement d'août à mars).

Cette saison, l'ex-international espagnol de 37 ans (180 sélections, 23 buts), champion du monde et double champion d'Europe avec la Roja, a retouvé un rythme proche de ses standards, du haut de ses 39 matchs et plus de 3 000 minutes de jeu toutes compétitions confondues.