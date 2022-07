Équipe de France: les Bleues se baladent face au Vietnam pour leur dernier test avant l'Euro

Pour son dernier match de préparation avant l'Euro, les Bleues ont pulvérisé une faible équipe du Vietnam à Orléans (7-0). L'adversité sera tout autre dans dix jours, face à l'Italie.

Les Bleues n'ont pas fait dans le détail pour conclure leur préparation. À dix jours de leur entrée en lice lors de l'Euro face à l'Italie, les joueuses de Corinne Diacre ont pulvérisé une faible équipe du Vietnam à Orléans (7-0). Devant 6.000 spectateurs au stade de la Source, l'équipe de France a récité son football, tout en profitant des largesses défensives de leurs adversaires pour offrir une pluie de buts au public. Mais l'adversité va monter d'un cran en Angleterre, où les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto seront forcément attendues au tournant.

Diani et Cascarino inspirées

Même privées de trois titulaires (Renard, Karchaoui, Geyoro), préservées en vue de l'Italie, dimanche prochain, les Tricolores ont fait souffrir les Vietnamiennes, 32e nation FIFA, en passant par les côtés, où Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino s'en sont données à coeur joie. La Parisienne a signé un doublé en 45 minutes, d'une frappe du gauche et d'un coup de tête bien senti, tandis que la Lyonnaise a effectué quelques percées tranchantes à gauche, comme à droite, et a ouvert le score après seulement cins minutes de jeu, avant de toucher la transversale d'une frappe lointaine.

Le dernier membre du trio offensif s'est également illustré puisque Marie-Antoinette Katoto a parfaitement fêté sa prolongation de contrat en marquant d'une tête piquée. À la pause, les dés étaient déjà jetés avec un score cinglant de 6-0.

Les choses sérieuses commencent

Satisfaite de la copie de ses joueuses au repos, Corinne Diacre a pu faire une ultime revue d'effectif avant le début des choses sérieuses. Capitaine en l'absence de Wendie Renard, Aïssatou Tounkara a de nouveau marqué des points en inscrivant le 7e but de la tête.

Après deux très larges victoires (4-0 contre le Cameroun et 7-0 contre le Vietnam), l'équipe de France attaque les choses sérieuses mardi en s'envolant pour l'Angleterre et Rotherham, où les Bleues débuteront l'Euro face à l'Italie le 10 juillet, avant d'affronter la Belgique (le 14) et l'Islande (le 18). L'objectif sera d'enfin dépasser les quarts de finale, chose qu'elles n'ont plus fait depuis les Jeux olympiques 2012.